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動不動就答「好」？小心成為主管眼中放羊的孩子 職場信用被扣到沒分

商業周刊／ 撰文者：郭家齊
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.職場信用不見得是你主動做承諾，更多是來自於別人對你的預期，當你達到預期，你就成為一個有信用的人。

2.「過度承諾」是一種習慣，前幾次別人可能還能理解，但當成為信用不良的慣犯，就很難再脫身。

3.要獲得老闆的信任，不代表你要100%接受老闆的目標，而是在老闆有不合理預期的時候，誠實的告訴老闆。

小吳被交付一項任務，月底前需要完成。他每天努力的做，眼看期限就快到了，完成不了卻也不敢向主管求助。一來是不知道怎麼開口，二來是主管永遠很忙。

最後時間到了，真的沒能如期完成。事情開天窗，老闆責問小吳，小吳也覺得委曲，自己明明已經沒日沒夜的在趕工作，老闆怎麼還怪他呢？

小吳的工作態度固然有部份值得肯定，但他忽略了「職場信用」。職場信用不見得是你主動做了什麼承諾，更多的是來自於別人對你的預期，例如開會交辦的事項、客戶對你的期待、同事對你的預期，當你一次次達到預期，你就成為一個「有信用的人」；當你一次次沒達到，你就成為別人眼中放羊的孩子。

你一定看過放羊的孩子

「過度承諾」是一種習慣，你一定看過這樣的人，說10分但只做到7分，最後還把錯怪在別人頭上。前幾次別人可能還能理解，但當成為信用不良的慣犯，就很難再脫身。你承諾的東西，別人會開始在心裡打折再打折。是的，沒有信用是個標籤，一旦貼上就撕不掉；它也是個壞習慣，如果你不改一改，不管你換了什麼工作，它都會如影隨行的跟著你。

放羊的孩子不一定是主動承諾的人，更多的時候是為了當好人或怕得罪人，答應了自己做不到的事，直到有天球在自己手上掉了，成為放羊的孩子，才大喊委屈。拒絕別人很難，因此多數人選擇輕易的答應，最後又做不到，這樣對自己和別人造成的傷害其實更大。

適時向主管更新狀況，取得理解

信用最差的人，是到開天窗時，才讓其他人知道。其實就算事情無法如期完成，能儘早告訴別人、提出求助的訊號，都比最後才開天窗要好得多。定期的把自己的困難跟相關的人分享，並得到必要的幫助，可以讓事情進行的更順利。

如果你是主管，你有責任教你的部屬要適時更新狀況，而不是等到最後一刻才讓他背負「放羊的孩子」的罪名。如果可以，不要當那個別人不敢跟你說真話的主管。永遠騰出時間，理解大家的需求，幫助大家適時完成工作。

「信用」是職場上很大的資產

在新世代的職場，信用尤其重要，它是人和人關係的基礎，建立信任很困難，失去卻很容易。

以前我們有個國外老闆，他每月會為海外各國分公司訂績效目標，可以看到，不斷達到績效目標的海外分公司，獲得越來越多的授權，他們獲得了信任，可以自己決定越來越多的事情。相反的，不被信任的分公司不只權限越來越緊，和老闆間的關係也越來越緊張。

後來，我才知道，這些達到目標的海外分公司，不見真的是業績能力最好的公司，而是最懂得和老闆協商目標的公司。要獲得老闆的信任不代表你要100%接受老闆的目標，而是在老闆有不合理預期的時候，第一時間，讓老闆知道市場上最真的狀況，把實話告訴老闆，讓老闆的期望和你的做到是一致的，這樣的人，才能獲得最大的信任。

職場信用需要長期累積，別讓自己成為別人眼中放羊的孩子。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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