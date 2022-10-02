月薪40K「薪資單卻寫26K加獎金」 她憂：年終全薪還底薪算？

不少上班族都很關心每年的年終獎金可以領多少，一名女網友在網路上發文，發現薪資單上的底薪和月薪差很多，因此相當擔憂自己的年終到底是如何計算，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「關於薪資跟年終」為題發文，原PO透露每個月的平均月薪有4萬元，但公司薪資單上卻寫底薪26K，其他金額就是用獎金和全勤加總來到4萬元。對此，原PO感到相當困惑，「那這樣我的年終是26K而已嗎？公司這樣是正常嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「即使不發年終也正常，勞基法沒管，我們公司是用4萬算」、「正常，因為這樣可以壓勞健保費用」、「怎麼算沒有一定的標準，一切看老闆良心，不過會拿全勤獎金來算經常性薪資的公司，應該只拿底薪來算的機會比較大」、「跟我這間爛公司的算法一樣唷！這就是為什麼每天我上班都開心不起來的原因」、「年終是額外獎金，即使公司不發也不犯法，要照全薪發還是底薪發就看公司吧」、「通常年終是用底薪算沒錯，另外要注意的是加班費也是用底薪算」、「破公司，未來隨便都有藉口不發除了底薪之外的錢」。

另外，也有網友不忘提醒，「通常公司在面試時，就會說明年終是幾個月，即使公司沒說，這是自身權益也要主動提問喔」、「面試過程可以問加班費和年終三節等福利怎麽算，是底薪計還是全薪計，每間公司不一定喔」、「年終不受勞基法規範，但勞健保高薪低報是違法的，可以檢舉並向公司求償，勞健保這部分我覺得比年終還重要，記得維護自身權益」、「本來年終就是發本俸的部分，所以我求職會先問清楚」。