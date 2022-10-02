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特休排星期幾最好？眾人秒推1方案：隔天上班還可以少做事

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇大家喜歡把特休排在星期幾。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO好奇大家喜歡把特休排在星期幾。 示意圖／聯合報系資料照片

待在一間公司工作一段時間後，公司都會給予特別休假，勞工可以自由運用額外的假期。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「特休喜歡排在週五還是週一？」貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「大家特休喜歡排週五還是週一？」為題發文，原PO表示自己如果有特休，大多都會排在連假前後，或是星期五和星期一。原PO透露自己最喜歡的特休排法，就是排在星期五下午休假，雖然只有多休半天，但加上假日，這樣總共會有兩天半，整體感覺和休三天是差不多的。在貼文的最後，原PO好奇詢問大家，「大家特休喜歡排週五還是週一？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友大推「星期一」，「週一啊！出門買早餐順便看別人的臭臉」、「禮拜五很歡樂可以上，星期一死氣沉沉可以休」、「星期一，這樣人車應該比較少」、「週一啊，週二上班很多事同事都先做了」、「週一，禮拜一事情一堆」、「週一休超爽」、「排一比較好，晚收比早放的心態爽一點」、「週一啊，因為禮拜天有些時段就變平日消費，加上要去的地方人變少比較舒服，雖然可能有些店面會沒開」、「週一啊！早別人一步跟晚別人一步，後者感覺比較爽」、「週一！星期一上班心情不好，五因為要放假了，大家心情都很愉快」。

另外，也有網友持不同想法，「週五，週一太多地方沒營業了」、「星期三或四」、「請補班日最爽」、「半天的話請週五，整天請週一」、「拆開成五下午跟一早上，這樣會有放四天的感覺」、「請週一結果週二發現一堆事堆在桌上，之後就請週五了」、「星期三，享受做二休一」、「拜託！週一大家忙到爆，你敢請假？」、「通常會議都會在週一，請假你就被盯上」、「我喜歡拆成兩次休」。

PTT 連假

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