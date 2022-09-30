工程師好奇科技業常喊「演戲」啥意思 前輩一秒戳破內幕
各行各業都有自己的專業，其中也有一些術語是同行人才會懂的。日前一名擔任科技業軟體工程師的男網友在網路上發文，好奇詢問大家「科技業演戲是什麼意思？」而貼文曝光後也掀起討論。
日前一名男網友在Dcard上以「科技業演戲是什麼意思？」為題發文，原PO表示常常聽到別人說能力不重要，重點是要會演戲，讓他感到相當困惑，究竟「演戲」是什麼意思。對此，原PO好奇詢問大家，「是尾牙的時候上台表演戲劇之類的嗎？演的好會加薪的意思嗎？」
貼文底下吸引大量回應，不少前輩紛紛表示，「下班故意留下來，重點是『在主管或大老闆面前』裝忙，不然自己在那演也沒用，要有觀眾跟評審」、「演越好，績效越好」、「要演給老闆看，不忙要裝忙，這樣真忙也看不出來，1小時能完成的工作，要用12小時做完，每天看起來都很忙，但實際只有幾天是真的在忙」、「演下班那個我超會，不要帶包包，看起來要跟平常走動一樣，必要的東西放口袋，讓人不知道你要下班就是影帝了」、「上班想好怎麼做就開始發呆，加班才做事，老闆走過來多咳幾聲，藥罐子記得放在顯眼處」。
另外，也有網友認為除了科技業，在其他行業上也能看到類似狀況，「職場上真的一堆師爺」、「不只是科技業吧，各行各業都一樣」、「做啥特別針對科技業講？那我說公務員不就戲精？」、「台灣企業詬病啊」。
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