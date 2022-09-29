快訊

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

余正煌捍衛清白告林智堅 擬聲請鄭運鵬和「這人物」作證

你的素養不是我的素養！108課綱核心概念淪考題限定？高中生這麼看

忙翻天薪水卻沒漲？新世代正流行「安靜離職」 年輕人嘆：升職沒意義

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享了自己「安靜離職」的經歷，引起許多年輕人共鳴。示意圖／ingimage
有網友分享了自己「安靜離職」的經歷，引起許多年輕人共鳴。示意圖／ingimage

當工作日趨繁重薪水卻紋風不動時，許多年輕人會放棄拚命奮鬥，選擇只做最低限度的工作，因此衍生出一個流行詞彙叫「安靜離職」。近日就有網友分享他安靜離職的原因和感想，引起許多年輕世代共鳴，直言「薪水沒漲，幹嘛努力？」

近日一名網友在Dcard分享自己已經「安靜離職」了，所謂的安靜離職不等於真的辭職，而是意味著員工不再投入過多心力，只會做好份內工作。

根據《經理人月刊》報導，安靜離職一詞源於一名 Z 世代的 TikTok 用戶，他在今（2022）年7月25日上傳了一則僅 17 秒的影片，當中提及他最近學習到「安靜離職」（quiet quitting）的概念，「不是直接辭職，而是辭掉那個在職場上期待追求卓越超群的自己」。

以該網友的經驗為例，他表示選擇安靜離職的原因很簡單，因為老闆和主管並不重視員工，認為工作有人做就好，做不好就換掉或找空將部隊。之所以不真正離職，也只是因為還過得去，而且薪水穩定。

他補充說，安靜離職之餘也應該把握學習機會，「學習與付出是兩回事，可以做好本份就好不多做，但不該除了本份以外不學習。」比如他果斷拒絕升遷，因為工作更多、責任更大，而且建議仍然不會被採納，還要擔心替主管背鍋。但在工作之外，他利用時間寫文章、寫書，多方面充實自己。

許多年輕人看完文章深有同感，「覺得這種情況還蠻常出現在我們這個世代的，畢竟現在什麼都漲就薪水沒漲，我們幹嘛需要付出更多的心力在工作上？」、「付出再多，薪水也不會漲，用最低限度去做事也不是不思進取，應該要取決於老闆的態度吧」、「現在不想培養人才、認為只有自己在挑員工的企業多得是，遇到了就也不用跟他們認真，做好份內的交差」。

不過也有網友並不推崇此舉，「我認為安靜離職跟擺爛往往只有一線之隔，試想若大家都用這樣的態度做事，公司是要怎麼好？團隊是要如何強？」、「現在八九不離十，一堆人用安靜離職來當藉口，結果是自己想偷懶能混就混，然後再說反正薪水沒很高幹嘛那麼努力。」更有網友指出，主管方也會運用「安靜解僱」反制，「最常見不升遷變相暗示員工主動離職，所以員工還不想離的話就躺平囉，安靜解僱行之有年了啊」。

離職 職場 薪水 Dcard

延伸閱讀

他離職後連換2工作都不順「想回原公司」 網勸：做好心理準備

她遇職場惡環境想離職卻無法領求職津貼 網友苦勸：快逃！

雙面同事演給老闆看「我離職你比較開心嗎？」 職場上這三種人絕對要遠離

看「辦公室浪喵」可憐！員工離職直接帶走牠 老闆開會出來找不到毛孩崩潰

相關新聞

忙翻天薪水卻沒漲？新世代正流行「安靜離職」 年輕人嘆：升職沒意義

當工作日趨繁重薪水卻紋風不動時，許多年輕人會放棄拚命奮鬥，選擇只做最低限度的工作，因此衍生出一個流行詞彙叫「安靜離職」。近日就有網友分享他安靜離職的原因和感想，引起許多年輕世代共鳴，直言「薪水沒漲，幹嘛努力？」

蝦皮裁員潮燒到台灣！單日聲量破2千 網反羨慕「N+2」

東南亞電商巨頭蝦皮（Shopee）疑受經營困境，裁員潮持續擴大，不僅接連關閉法國、印度、中南美洲多國業務，在中國大陸市場大裁員後，台灣也難以倖免，傳出至少數十多名員工失業。

新竹市秋季就業博覽會首場明天在清大 50企業釋8千職缺

新竹市政府今年秋季將辦3場校園就業博覽會，首場於明天（30日）在清大旺宏館登場，50家廠商將釋出8000個職缺，其中聯華...

生病請特休被公司索要證明 男子傻眼：又不是請病假

儘管受法律保障，勞工權益仍經常遭到忽視。近日一位民眾在網上抱怨，他因生病想請特休，卻被公司要求出示證明才能請假，他疑惑自己請的是特休，而非病假，理應不用具體緣由和文件佐證，不知公司為何刁難。其餘網友看了也無奈表示曾遇到類似情形，大嘆「上有政策，下有對策」。

他離職後連換2工作都不順「想回原公司」 網勸：做好心理準備

一名網友分享自己前陣子離職後，試圖找新工作，沒想到卻因各種因素連續在兩份新工作接連碰壁而離職，然而貸款的壓力下，使得他不得不考慮「回到原職場」，但卻被伴侶認為「很丟臉」，引起網友議論。

履歷都石沉大海？ 職場老鳥分享7大方向避開人資雷區

大學畢業生準備進入職場前，會投履歷給心儀的公司，但有時履歷會石沉大海，讓畢業生不免感到挫折。日前有位職場前輩就給大學生「7項建議」，讓不少網友大推「超用心整理」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。