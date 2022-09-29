蝦皮裁員潮燒到台灣！單日聲量破2千 網反羨慕「N+2」

image source：104人力銀行

文／陳羿郿

東南亞電商巨頭蝦皮（Shopee）疑受經營困境，裁員潮持續擴大，不僅接連關閉法國、印度、中南美洲多國業務，在中國大陸市場大裁員後，台灣也難以倖免，傳出至少數十多名員工失業。（延伸閱讀：蝦皮中國裁員！會議僅7分鐘員工曝資遣費大方 為何光速裁員蝦皮回應了）



台灣蝦皮證實裁員消息



9月26日傳出台灣蝦皮開始裁員，被裁員工的所屬單位包括：招商業務單位、Ops（營運部）、美食外送、蝦皮團購group buy等主要是先前不賺錢的單位，傳出至少數十多名員工失業，業界更透露，本周不排除可能還會有員工離職。但蝦皮澄清，並非外傳部門，而且也並非裁員，而是小規模合意離職，至於相關消費平台僅美食外送服務停止，其它消費者購物上並無影響。

據了解，被裁員工都簽有保密協議，包含自願離職，但傳出資遣方案比照中國蝦皮N+2，員工大部分都願意領錢走人，但裁人速度快速，被裁員工同意後就當天領錢離職。



台灣蝦皮公告指出，「蝦皮購物為提升營運效率及自主性，就台灣辦公室中部分員工進行組織編制調整。針對相關同仁，將整合公司資源提供幫助和支持」。

一天聲量破2千 網：「N+2」超爽

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，一個月內關於「蝦皮裁員」的聲量趨勢共有4,973筆。其中，9月27日，台灣蝦皮傳裁員消息被官方證實後，引起外界熱烈討論，聲量衝高至2,795筆。

網友多在討論，「就裁賠錢部門阿，反觀我們還拿更多錢去幫賠錢的」、「開一堆蝦皮店到店根本就是蛋塔工廠的翻版」、「N+2…台灣公司一堆做不到」、「蝦皮遊戲很賺，倒可能性很低吧」、「錢給夠就沒有違法，台灣慣老闆通常賴皮不給錢」、「N+2超爽，拿一倍，還可以申請半年的補助」、「給資遣不錯了啦，反觀台灣本土企業一堆慣老闆」、「內文有說了N+2是自願離職不能申請補助」、「N+2中國企業真的大勝」。



image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「N+2」怎麼算？

至於部分網友好奇「N+2」到底是什麼？按中國《勞動合同法》規定，企業未在資遣前30日通知勞工，依法需支付勞工「N+1」的補償金額，其中N為勞工在單位上的工作年資。「N+2」舉例來說，假如一名員工月薪4萬，在單位工作滿3年，可收到3+2=5個月，也就是20萬的賠償金額，以此類推。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月29日至2022年09月27日。

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