生病請特休被公司索要證明 男子傻眼：又不是請病假

儘管受法律保障，勞工權益仍經常遭到忽視。近日一位民眾在網上抱怨，他因生病想請特休，卻被公司要求出示證明才能請假，他疑惑自己請的是特休，而非病假，理應不用具體緣由和文件佐證，不知公司為何刁難。其餘網友看了也無奈表示曾遇到類似情形，大嘆「上有政策，下有對策」。

一位民眾在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，他近日因身體不適向公司請特休，卻不斷被公司索要證明，「我感冒除非很嚴重，否則都是多喝水加休息而已，是要怎麼證明？而且我請的又不是病假，而是特休。」他也補充說，依公司慣例，不管事假還病假都要請特休，事假當然會提前告知，但遇到病假或突發狀況只好當天申請。

該網友更直接秀出法條說明，依照「勞動基準法」第38條規定，特別休假是一種「有薪休假」的福利制度，會隨年資遞增。雇主應主動以書面告知勞工特休天數，且特休由勞工自行排定，無須說明請假事由，除非雇主有緊急需求尙可與勞工協商調整。另外，年度終結或契約終止時若仍有剩餘天數，雇主應發給工資，或經雙方協商延至隔年實施。

許多網友替他打抱不平，「上有政策，下有對策，一般的公司根本就沒有在管你什麼勞基法」、「有勞工不公平的遭遇可至各市政府的勞委會可以填單，不要低估勞工自身權益」、「不是啊～特休還要給什麼證明，又不是病假、喪假，真是莫名其妙」。

也有不少人表示遇到類似情形，「我們特休不能臨時請病假，也要提出證明」、「我們部門是公家單位，連特休都是秘書幫我們隨意排，完全沒詢問過我們有沒有需要用到」、「我還遇過直接叫你請病假，特休只能提前請的公司呢」。

不過也有網友認為臨時請假的確不妥，「你是因為生病要請特休，公司可能覺得你臨時請到底是不是真的生病，才要你出示證明吧」、「你臨時不舒服請特休，然後還要用勞基法壓榨老闆」、「平常生病只喝水是你的事，公司就是規定要收據」。