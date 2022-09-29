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他離職後連換2工作都不順「想回原公司」 網勸：做好心理準備

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己前陣子離職後，因在新職場不如意，使得他不得不考慮「回到原職場」，但卻被伴侶認為「很丟臉」，引起網友議論。 圖片來源/ingimage
一名網友分享自己前陣子離職後，因在新職場不如意，使得他不得不考慮「回到原職場」，但卻被伴侶認為「很丟臉」，引起網友議論。 圖片來源/ingimage

一名網友分享自己前陣子離職後，試圖找新工作，沒想到卻因各種因素連續在兩份新工作接連碰壁而離職，然而貸款的壓力下，使得他不得不考慮「回到原職場」，但卻被伴侶認為「很丟臉」，引起網友議論。

一名網友在PTT Womentalk版上發文，表示本身從事餐飲業，一個月薪水3萬2，月休8天，然而前一陣子因為前公司內部問題，原PO忍受不了就離職了，之後找到另一份在火鍋店的工作，但是不管是時間上跟錢的部分都無法接受，除此之外，大概每分鐘手都會碰到冰水、抓料，導致原PO手整個大過敏又痛又癢、菜籃一籃比一籃重，且規定也非常之硬，之後決定離職。

原PO接著又找第二份工作，是一個是私人餐館，月休只有6天，且時數要上9小時，還硬性規定叫原PO提早十五分鐘上班，因此決定離職。

然而原PO身上卻還有許多負債，從學貸、機車貸款、紓困貸款、牙套費到生活每月支出，實在讓原PO對於「錢要從哪裡來」非常焦慮，因此決定考慮回到最一開始的原職場，不僅熟悉，還有辦法維持生活。

男友聽到自己決定後，卻表示這樣「很丟臉」，還認為同事可能會在背後議論自己，甚至說如果是他「絕對不會回去」、「超丟人」，除此之外，男友還詢問身邊同事意見，也一致認為「這樣很丟臉」，就連男友家人也都知道自己離職一事，也認為回原公司很丟臉。原PO表示，早就有想過回去同事會有何感受，但是「還是覺得被錢逼很急」，再加上男友和男友身邊的人的意見，讓他覺得「焦慮爆炸」，因此發文詢問大家意見。

網友對此表示「能回鍋比回不了鍋好了，閒言閒語有心理準備對應就好」、「能回去的話就放寬心，經濟壓力之下還是得要有所選擇，我不覺得這樣丟臉」、「努力工作，不需要管別人」、「回去一定會被主管看沒有的，但如果回去是最好的選擇那就回去吧~」、「不會丟臉啦大家都出來討口飯吃而已」、「其實沒人在乎耶，除非你前次離職搞得雞飛狗跳..」。

有持不同意見的網友認為「最好不要，除非是原公司請妳回去」、「不要回去了，面子比較重要」，也有網友提醒「主要是不要回去之後又想離職」。

離職 職場 PTT

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