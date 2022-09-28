新北就博會釋逾2300個職缺 觀光餐飲業需求旺盛
新北市府今天舉辦就業博覽會，提供逾2300個職缺。勞工局指出，COVID-19疫情趨緩，產業逐漸復甦，各行業都有徵才需求，尤其以觀光餐飲業需求最旺盛，設攤廠商中就占近1/4。
新北市政府今天在市府大樓6樓大禮堂舉辦就業博覽會，現場共有50家廠商設攤，提供逾2300個職缺。一早有不少民眾前往索取相關資料，希望能盡快卡位，找到好工作。由於求職人潮湧現，現場還加設桌椅應急。
新北市勞工局長陳瑞嘉今天接受媒體聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，產業逐漸復甦，各行業都有徵才的需求，今天這場就博會就有將近1/4參與廠商為觀光餐飲業，顯示產業需求旺盛，業者看好下半年商機，紛紛加碼搶才。
勞工局指出，根據新北市就業服務處的統計，參加活動約815人，廠商收到697份履歷，預計錄用314人，初步媒合率達45%。
勞工局表示，就業服務處將持續推動聯合徵才活動，場次包括9月30日於永安市民活動中心、10月7日在新莊雙營社教大樓、10月13日於蘆洲長安市民活動中心、10月14日在市府6樓大禮堂。
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