新北就博會釋逾2300個職缺 觀光餐飲業需求旺盛

每個人選擇未來就業方向不同，有些人會考量大公司的福利保障，有些人則會考慮在小公司發展。近日有位網友表示，她辭職後應徵上兩間公司，一間是大公司企劃，另一間是單純的小公司，她猶豫「到底要去大公司歷練好，還是去小公司溫馨好？」

2022-09-27 16:27