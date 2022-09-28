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履歷都石沉大海？ 職場老鳥分享7大方向避開人資雷區
大學畢業生準備進入職場前，會投履歷給心儀的公司，但有時履歷會石沉大海，讓畢業生不免感到挫折。日前有位職場前輩就給大學生「7項建議」，讓不少網友大推「超用心整理」。
一名網友在Dcard發文表示，她最近研究了很多寫履歷的技巧，發現自己過去踩了很多雷，因此將經驗分享給大家。她提出7點避雷方向：
1、 社團、打工經歷要放在工作經驗：她指出，人資第一眼看履歷的地方就是「工作經驗」，因此如果沒有把社團、實習、打工經驗放在「工作經驗」，而是放在附件，很可能被忽略。
2、 自傳沒寫是地雷：自傳能夠更詳細描述求學經歷、實習與工作經驗的狀況，可以延伸過去經歷，並撰寫未來展望。
3、 勿使用罐頭信投履歷：要針對每個職缺，做客製化的自我推薦信，不然很容易跟大眾的罐頭信重複。
4、 不要用大量虛幻形容詞寫履歷：要具體寫出事例，並用數據來佐證，比如說「學到很多」，可以具體描述學習狀況。「舉辦的活動規模很大」，可以用數字來呈現規模。
5、 勿把文字整團擠在一起：不要把經歷描述成作文，可以用列點方式呈現，這樣能夠更清楚。
6、 學歷不要顯示高中：很多人最高學歷會漏掉寫大學，要確認履歷呈現最高學歷是大學。
7、 要客製化履歷：很多人會海投履歷，但如果應徵不同職缺，就要客製化履歷，讓人資看到符合能力的關鍵字。
對此，有許多人稱讚「太用心」，並回應「自傳一定要寫，除非你的經歷非常厲害，剛開始面試我也不信邪不寫自傳，在面第一間公司遇到不錯的面試主管，告訴我自傳有寫比較容易爭取到面試機會，雖然說這間公司沒錄取，但是至少遇到求職過程的貴人」、「自傳可以看得出來一個人的思維邏輯、表達能力、工作經歷及求職態度，沒寫絕對二話不說馬上刪掉」、「推原PO實用文！今年剛畢業時，我也想說我都沒工作經驗、經歷都空白，看到這篇有幫助」。
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