半數人在離職邊緣 性格不合是主因

工作怎麼都做不好？確實是個性惹的禍！據澳洲研究顯示，相比於技術、經驗或能力，一個人的性格更容易影響個人的工作表現，性格與工作高度一致者往往更會敬業，也更幸福。新南威爾斯大學麥卡錫副教授指出，只有11%的員工所從事的工作與他們的個性相符，他表示，有50%的工作者處於離職的邊緣並非巧合。

工作需考量性格

《彭博社》報導，特定的工作會吸引特定性格的人，經理往往注重細節、外向、尊重主管客戶，健身教練、空服員和美容師也大多如此。工業設計師、創意總監、製片人則會是優秀的傾聽者，能夠理解別人的需求和感受，提出適當的方案。

據澳洲研究顯示，相比於技術、經驗或能力，一個人的性格更容易影響個人的職涯選擇，若個性與職業相應，會帶給人滿足和投入感。這表示，儘管人們會考慮高階主管的個性是否適合領導，但其他職位除了注意技術和工作經驗外，也必須考量個性。

半數選擇安靜離職

新南威爾斯大學麥卡錫副教授指出，只有11%的員工從事與他們的個性相符的工作，有25%的人投入不太合個性的職業，「在個性上，剩下超過半數的人很可能選錯了工作，這顯然不是巧合。」

蓋洛普民調顯示，有50%的工作者處於離職的邊緣。麥卡錫說，悄無聲息地離職可能就是性格和工作類型相悖時人們經常選擇的應對方式，此外，亦有像是「在方向盤上睡著」，以及成為工作障礙的員工，這些都是性格和工作類型不協調的自我防衛機制，因此職業選擇的改善空間仍然很大。

誰更敬業、幸福？

《南威爾斯大學的研究》中，研究人員將13萬名Twitter用戶分成3500個工作類型，依據使用的軟體和發文推測個性，並以程式分析人際關係的品質和生活參與度。結果發現，藝術家、作家、攝影師、製作設計師和評論家都有挑戰權威、想像力豐富和藝術鑑賞的興趣；而喜劇演員、平面藝術家、美髮師、殯葬從業人員則較富有同情心、瞭解工作與客戶所需。

分析結果顯示，性格與工作高度一致者往往更敬業、幸福；生物學的層面則顯示，某些直覺會將他們推向適合自己職業，同樣性格的人們聚集在一處並非偶然。例如，網球運動員通常性格外向且隨和，這讓他們能和教練合作愉快，改善自己的技術；網球運動員的勤奮和耐心，讓他們能夠練習揮拍動作直到完美，就算是重複近15年的類似動作。

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