高市汽修職訓班跟上市場潮流 學員獲汽車大廠聘用

高市勞工局汽車修護職訓班結訓學生屢獲特斯拉、BMW等汽車大廠聘用，成績亮眼。職訓師說明，因產學合作引進最新設備，讓學員盡早接觸先進維修技術，符合就業市場潮流。

特斯拉高雄體驗服務中心的維修技師中，有4名是來自高市勞工局汽車修護職業訓練班；BMW汎德新生旗艦展示中心也有4名技術人員師出同門，其他包括馬自達、保時捷、BENZ、Ford、Vespa、VOLVO等汽機車大廠，都可發現結訓學員工作的身影。

其中，民國109年度結訓學員莊張金哲，結訓後即投入業界，年僅26歲已在BMW擔任維修技師；學員謝詠承非汽修相關科系出身，從零開始學習專業技能，24歲的他已在BMW擔任工程師。

高雄市政府勞工局職訓師王元興今天透過新聞稿指出，近年來勞工局積極與產學界合作，引進符合現行潮流的教育訓練車及設備，讓學員在受訓時能早一步學習先進維修技術，快速跟上現行維修實務的潮流，增添職場競爭力，都是讓勞工局汽修職訓班學員受到大廠青睞的原因。

例如，右達汽車在1年內捐了3台MAZDA教育訓練車給職訓班，供學員學習最新「汽車網路系統」、「先進駕駛輔助系統（ADAS）」、「主動安全防護系統」的維修技能。課程也有TOYOTA服務廠提供的油電車輛供教學示範，讓學員探究最新油電車、純電車的實務技術，更早掌握就業市場所需技能。

勞工局訓就中心主任楊茹憶說，職訓班的成功，除了學員個人努力精進技術外，優質受訓場域、務實課程安排、豐富實作演練、專業訓練師資到就業輔導缺一不可。訓就中心每年開設許多不同領域職訓班，非常歡迎尋求就業、轉業、重返職場的市民朋友踴躍報名參訓，為自己開啟精彩的職涯歷程。