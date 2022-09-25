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她遇職場惡環境想離職卻無法領求職津貼 網友苦勸：快逃！

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO為是否要離職而感到相當苦惱。示意圖／ingimage
原PO為是否要離職而感到相當苦惱。示意圖／ingimage

政府提供青年就業求職津貼，主要減輕年輕人經濟壓力，不過有網友無奈發文，由於職場環境問題，導致她非常想要離職，但礙於現在離職時間未達津貼補助最低標準，就無法拿到求職津貼，因此詢問其他人的建議，許多網友則勸原PO不要浪費時間「趕快換工作」。

原PO在Dcard上發文表示，最近很想要離職，主要在於公司內部有嚴重的思想問題、溝通不良、資深員工會偷懶、甚至使喚菜鳥。她無奈表示，若現在離職就沒辦法拿到做滿6個月的求職津貼，再來就是滿6個月後也快要過年，因此詢問網友「大家會為了求職津貼繼續工作嗎？」

有網友以自身經驗分享，先前硬撐到半年才離職，那時天天被言語霸凌，心靈上的傷害花了很長時間才治癒，但若時間重來會果斷離職，趕緊去找新工作重新開始。

其他網友紛紛建議趕快換工作，「之前為了獎金繼續留，結果工作上後來背大黑鍋」、「總結就是妳認為這份工作不好，那及早換一份不是比較實在？」、「沒有，我差12天就可以領錢，但我還是果斷離職」、「妳這個津貼的金額不值得妳撐下去，趕快去找一份適合的工作吧」、「沒有工作還在找工作的話，可以用尋職津貼」。

青年 求職

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