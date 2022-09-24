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他考上銀行「月薪領31K」超失望 前輩分享1妙招：每月多5千

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO對於實領薪水感到失望，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO對於實領薪水感到失望，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

隨著經濟壓力日益增加，不少社會新鮮人都嚮往穩定的工作，不僅公務員的「鐵飯碗」很熱門，連金融業的「金飯碗」也吸引很多人報考。日前一名網友在網路上發文，表示自己辛苦考上銀行工作，但月薪實際上卻只拿到31K，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在Dcard上以「銀行薪資好低」為題發文，原PO透露網路上的資訊明明寫月薪34K，結果實際上扣一扣之後只拿到31K，因此感到相當失望。對此，原PO在貼文中提出疑問，「枉費當初那麼認真考試，大家銀行實拿大概多少？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友表示，「你的勞健保扣好多」、「銀行壓力這麼大，薪水還這麼低」、「至少比領基本工資好」、「金融業就是靠升等」、「銀行都是拿自己薪水去買自家金融商品」、「你貸款買房的時候，就知道銀行真正的福利在哪了」。

另外，也有銀行前輩紛紛提到，「公股跟泛公股銀行，大多是因為年終多、有行儲、福利不錯而待下去」、「穩定，深蹲個幾年薪水就上去了」、「泛公股的話還有行儲，每個月等於再加5000元，而且銀行的話是看年薪的吧，第一年都差不多60到70萬」、「我前3個月也是31K，試用期過後才拿到34K，我覺得應該是適用期沒加給，試用期過後才有吧」、「如果還沒存行儲48萬13%趕快去存，一個月多5200元利息，整個就差蠻多了」。

薪水 Dcard

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