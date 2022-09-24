喜歡彈性工時或準時下班？責任制vs打卡制網友意見揭曉

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「上班工時制度」相關話題，帶您了解網友對於兩種工時制度的意見觀點。

職場新鮮人找工作時，除了關注薪資條件、員工福利以外，也要記得留意該職務所採用的工時制度！因應每個產業別跟工作性質的不同，也導致職場上存在「責任制」與「打卡制」兩種工時規範，想知道網友們對於不同工時規範的看法嗎？不妨接著往下看吧！

「責任制」賦予員工內心成就感？ 卻可能成為無薪加班主因

▲ 上班責任制VS打卡制 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「上班工時制度」相關話題討論，可以發現有較多網友針對「責任制」的優缺點進行評論。責任制一詞其實在法規上有其定義，根據勞動基準法，符合條文的特定職業別可在勞雇雙方約定後，不受勞基法既有的最高工時上限、延長工時等規範限制，有網友即表示過去曾在所謂的「夢幻企業」以打卡制工作，雖然工時薪資都很穩定，長期下來卻覺得自己像行屍走肉，而之後的責任制工作則讓自己「獲得時間自由、被充分賦權，讓我更有衝勁把事情做好，也能夠自我滿足」，由於被賦予規劃工作時間的權力，因而獲得滿滿成就感；也有網友指出只要具備足夠能力，責任制的好處就更明顯，如「事情準時完成最重要，對我來說一週工時瞬間減半有夠爽」等。

然而，責任制一詞在實務上，也經常延伸為讓小職員們被迫無償加班的負面詞彙，令不少人聞之色變，例如網友便提到責任制經常被公司作為要求員工無薪加班的說詞，並補充「每人加班都兩小時起跳，太早下班還會被關心」、「做得完就回家，做不完就只好做到死」等，更有網友指出「（公司）不打卡就是想省加班費，我之前公司也會這樣，連午休時間都拿來開會」，不穩定的工時與加班時數，也導致不少網友對於責任制的觀感趨於負面。

另一方面，網友時常將「打卡制」作為對比，衡量兩種工時制度的優缺點。對於一部分網友而言，採用打卡制的工作雖然需要擔心上班可能遲到，但至少工時明確且規律，便有網友留言表示「工時少，能準時下班，對年輕人才有吸引力」，認為打卡制對於尋求固定工時的人們可謂一大誘因，也有正在找工作的網友發文表示「我會想找基本工時8小時的工作，這種情況也可以配合加班。如果是責任制，腦力工作又規定工時長，員工能撐多久？」

兩種工時制度雖然沒有絕對的好與壞，但你更喜歡哪一種呢？正式投入職場工作之前，千萬要記得多留意自己的工作相關權益！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》