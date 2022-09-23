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碩士生面試70家公司 「工時12小時、月休6天」月薪不到30K

聯合新聞網／ 綜合報導
一名碩士生抱怨月薪不到30K，工作到很累。示意圖／ingimage
一名碩士生抱怨月薪不到30K，工作到很累。示意圖／ingimage

現代人學歷越來越高，連碩士學歷都相當普遍，已不足為奇，碩士畢業薪資也不見得更高。一名碩士畢業的網友抱怨，他今年面試了70家公司，好不容易應徵上作業員的職缺，每日工時長達12小時、月休6天，月薪卻只有2萬9500元，直呼「好累」。

一名網友在論壇Zuvio發文表示，他擁有碩士學歷，不過求職路程卻很不順利，今年面世了70家公司，由於遲遲沒有錄取，只好改找作業員職缺，剛開始找科技業作業員，卻也都無疾而終。

該網友表示，畢業半年後終於錄取南部某家傳產公司作業員，月薪2萬9500元，每日工時長達12小時、月休6天，通常是早上8、9點就要上班，中間僅有午餐、晚餐各休息1小時，目前已工作3個月，他直呼「覺得好累」。

其他網友紛紛安慰他「先累積工作經驗再轉換工作吧」、「正常啊，有學歷只能給你基本起薪，想獲得好工作的話去累積點實務經驗會比較好」、「現在開始職涯規劃還不晚」。

還有網友坦言「其實國立大學甚至頂大的文組，也跟你差不多，中文、外文、歷史等等的，其實在校都會說興趣比較重要，等出社會就呵呵了」、「看來碩士沒有四中海大以上的效益都不高」。

碩士 薪資

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