快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙面同事演給老闆看「我離職你比較開心嗎？」 職場上這三種人絕對要遠離

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO提醒在職場上遇到這三種人格，絕對要遠離他們，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO提醒在職場上遇到這三種人格，絕對要遠離他們，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

職場上的競爭相當激烈，因此同事間可能出現雙面人，甚至還可能在背後耍手段。一名網友在網路上發文，提醒大家「遇到職場上這三種人格，絕對要遠離！」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在Dcard上以「職場上這三種人格，絕對要遠離」為題發文，原PO提到自己在職場上幾年後，默默領悟出一種生存邏輯，遇到以下三種人，保持點頭之交就好。

一、 八卦陣人格

原PO表示這類型的人，十之八九都會表現關心你，替你擔憂的那種模樣，可是久而久之後，你就會發現你和他說的任何事情，其他人都會知道。原PO認為這種人格類型十分巧妙，「屬於八卦陣，他們很玲瓏，會拉攏小團體，而當有兩個這樣的人在同個職場上時，會直接組兩團，然後開啟內鬥或死鬥模式」。

原PO提醒遇到這類型的人，最好保持守口如瓶，就算他要講八卦，就保持微笑聽就好，或是提醒他「現在在忙欸，我們等等再聊好嗎？」接著全力避開他。此外，就算遇到很想抱怨的事情，也絕對不要和這種人說出來，更千萬不要加入小團體，默默保持中立即可。

二、負能量人格

原PO表示這類型的人，講的話聽聽就好，最好連聽都不要聽，因為他們不僅不會尊重別人的專業，還會覺得只有他忙的要死要活。原PO提到這群人會不斷和別人說他有多累，「他要離職！他一定要離職！接著依舊每天乖乖打卡，做一樣的事情，一直說自己好忙好忙，別人都在混」。

對此，原PO分享自己的經驗，曾經遇過有人會慫恿同事和他一起離職，「然後那個同事傻傻跟著他一鼻孔出氣，憤怒遞出離職單，過幾天才發現，只有他自己提交離職單」。沒想到，對方開始裝出抱歉的態度，透露自己還有貸款，沒辦法一起說走就走，還會對傻同事保證，自己之後一定會離職，然後幫他一起找個好工作。

三、雙面人格

原PO表示這類型的人最可怕，你永遠不知道背上的刀，是什麼時候被插上去的。原PO提到自己曾經接收到老闆指示，要開除一位女員工，「叫我去資遣通報，算資遣費給她」。原PO因此和該位女同事說，公司決定請她做到這個月，而該給的資遣費和謀職假都一定會給。

沒想到，老闆當天在群組中說「公司有任何事情，都以我說的為主」，並請該位女同事繼續做下去，「就當我和要被資遣的女同事感到莫名其妙的時候，才意外得知原來平時表現都和我很好的新女同事，跑去和老闆說我教別人如何額外拿公司的錢」。

原PO對於此事問心無愧，也沒有做出任何反擊動作，直到隔天和雙面女同事坐在隔壁，「除了工作上的事情之外，其餘的我全部不聊不談，就默默做自己的工作」。當老闆出現時，雙面女同事竟然直接大哭，表示原PO整天都不理她，老闆因此皺著眉頭，問原PO為什麼要這樣。

原PO無奈反駁後，女同事卻繼續哭著說「我想要你和之前那樣對我有說有笑，像朋友那樣，還是我離職你比較開心嗎？如果是的話，那我離職，只要你開心就好！」老闆心疼看著女同事，並對原PO說「你是在欺負新人嗎？你很小心腸欸！」

原PO實在快要氣炸了，因此轉頭看著女同事說「妳不用離職啦，這樣太委屈妳了，我離職！」原PO打開電腦印出一張自願離職單，然後把東西收一收，拿上後背包，騎著摩托車離開公司。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「離職那段好霸氣，我也想要這麼做」、「社會真的好可怕，有一堆妖魔鬼怪，希望大家都可以少遇見這種人」、「我真的是三生有幸，今年19歲就全部遇過了」、「這三種人我在不同職場分別遇過，上班真的好痛苦」、「出社會後更能體會什麼叫長年齡不長腦」、「每次鬼門關，這些妖魔鬼怪不知道為什麼都不肯回家」、「前公司三種人格都有，感謝有職場毒瘤，順勢離開惡環境」。

另外，也有網友分享類似經驗，「雙面人真的很低能，明明單純的事硬要搞複雜拉仇恨，根本公司亂源，搞完分裂再來裝無辜委屈」、「我遇過第二個，真的任何小事講幾句話就哭，然後一直說自己工作好辛苦好累，覺得自己做超多的事情」、「慫恿人一起做什麼，結果對方做了，那個人卻臨陣脫逃，真的很賤耶，我就吃過這個虧」、「我有遇過這種人當同事時，就超會八卦別人，當上小主管後更是升級，連第二種能力都有」。

Dcard 職場

延伸閱讀

新人試用期領35K！表現差還「背後偷做1事」 老闆心涼氣炸了

每月多給5千元獎金徵不到人 網點3原因「不想做餐飲業」

餐飲科系畢業生嘆「薪水只有30k」 網曝：科技業才賺錢

餐飲科系畢業生嘆「薪水只有30k」 網曝：科技業才賺錢

相關新聞

雙面同事演給老闆看「我離職你比較開心嗎？」 職場上這三種人絕對要遠離

職場上的競爭相當激烈，因此同事間可能出現雙面人，甚至還可能在背後耍手段。一名網友在網路上發文，提醒大家「遇到職場上這三種人格，絕對要遠離！」而貼文曝光後也掀起討論。

新人試用期領35K！表現差還「背後偷做1事」 老闆心涼氣炸了

不少公司行號都會有試用期制度，藉此來審核新人是否能夠勝任，以免雙方往後合作不佳。不過，一名網友在臉書上發文，表示自己開給新人試用期月薪35K，結果對方卻在背後指指點點，而貼文曝光後也掀起討論。

台南青年高失業 銀髮就業6都最高

台南市勞動參與力跌破新低，大專以上失業率達3.7%，但65歲以上就業者卻是6都最高，議員昨天質詢要求市府重視高學歷年輕人...

他待餐飲業55K嫌低想轉職 網友揭高薪關鍵：用頭腦賺錢

在職涯中，每個人都有自身的考量，選擇適合的工作或轉換跑道。有網友今年將滿27歲，已在餐飲業服務五年，目前月薪55K、年薪68萬，卻認為自己仍然是「低薪族」，並發文詢問網友做什麼工作才達到月薪7、8萬以上，不過許多網友紛紛表示餐飲業55K很高了，也有網友建議「用頭腦賺錢」。

到底多累？台積電年薪200萬留不住新人 知情者點出2主因

半導體大廠台積電被譽為「護國神山」，也是很多人夢寐以求的公司，然而其員工流動率卻不低。有網友就心生疑惑，明明台積電公司大、待遇好，為何留不住員工？真的只是因為太操嗎？對此不少知情者回應，累的主要不是身體，而是巨大的精神壓力。

「繼續僱用高齡者補助計畫」開跑！ 1人最高補助25.8萬

高齡化的勞動力結構下，許多產業以繼續僱用屆齡退休員工的方式緩解缺工，高年級長者也樂於延續工作熱誠，將經驗及技術接棒給年輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。