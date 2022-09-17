雙面同事演給老闆看「我離職你比較開心嗎？」 職場上這三種人絕對要遠離

職場上的競爭相當激烈，因此同事間可能出現雙面人，甚至還可能在背後耍手段。一名網友在網路上發文，提醒大家「遇到職場上這三種人格，絕對要遠離！」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在Dcard上以「職場上這三種人格，絕對要遠離」為題發文，原PO提到自己在職場上幾年後，默默領悟出一種生存邏輯，遇到以下三種人，保持點頭之交就好。

一、 八卦陣人格

原PO表示這類型的人，十之八九都會表現關心你，替你擔憂的那種模樣，可是久而久之後，你就會發現你和他說的任何事情，其他人都會知道。原PO認為這種人格類型十分巧妙，「屬於八卦陣，他們很玲瓏，會拉攏小團體，而當有兩個這樣的人在同個職場上時，會直接組兩團，然後開啟內鬥或死鬥模式」。

原PO提醒遇到這類型的人，最好保持守口如瓶，就算他要講八卦，就保持微笑聽就好，或是提醒他「現在在忙欸，我們等等再聊好嗎？」接著全力避開他。此外，就算遇到很想抱怨的事情，也絕對不要和這種人說出來，更千萬不要加入小團體，默默保持中立即可。

二、負能量人格

原PO表示這類型的人，講的話聽聽就好，最好連聽都不要聽，因為他們不僅不會尊重別人的專業，還會覺得只有他忙的要死要活。原PO提到這群人會不斷和別人說他有多累，「他要離職！他一定要離職！接著依舊每天乖乖打卡，做一樣的事情，一直說自己好忙好忙，別人都在混」。

對此，原PO分享自己的經驗，曾經遇過有人會慫恿同事和他一起離職，「然後那個同事傻傻跟著他一鼻孔出氣，憤怒遞出離職單，過幾天才發現，只有他自己提交離職單」。沒想到，對方開始裝出抱歉的態度，透露自己還有貸款，沒辦法一起說走就走，還會對傻同事保證，自己之後一定會離職，然後幫他一起找個好工作。

三、雙面人格

原PO表示這類型的人最可怕，你永遠不知道背上的刀，是什麼時候被插上去的。原PO提到自己曾經接收到老闆指示，要開除一位女員工，「叫我去資遣通報，算資遣費給她」。原PO因此和該位女同事說，公司決定請她做到這個月，而該給的資遣費和謀職假都一定會給。

沒想到，老闆當天在群組中說「公司有任何事情，都以我說的為主」，並請該位女同事繼續做下去，「就當我和要被資遣的女同事感到莫名其妙的時候，才意外得知原來平時表現都和我很好的新女同事，跑去和老闆說我教別人如何額外拿公司的錢」。

原PO對於此事問心無愧，也沒有做出任何反擊動作，直到隔天和雙面女同事坐在隔壁，「除了工作上的事情之外，其餘的我全部不聊不談，就默默做自己的工作」。當老闆出現時，雙面女同事竟然直接大哭，表示原PO整天都不理她，老闆因此皺著眉頭，問原PO為什麼要這樣。

原PO無奈反駁後，女同事卻繼續哭著說「我想要你和之前那樣對我有說有笑，像朋友那樣，還是我離職你比較開心嗎？如果是的話，那我離職，只要你開心就好！」老闆心疼看著女同事，並對原PO說「你是在欺負新人嗎？你很小心腸欸！」

原PO實在快要氣炸了，因此轉頭看著女同事說「妳不用離職啦，這樣太委屈妳了，我離職！」原PO打開電腦印出一張自願離職單，然後把東西收一收，拿上後背包，騎著摩托車離開公司。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「離職那段好霸氣，我也想要這麼做」、「社會真的好可怕，有一堆妖魔鬼怪，希望大家都可以少遇見這種人」、「我真的是三生有幸，今年19歲就全部遇過了」、「這三種人我在不同職場分別遇過，上班真的好痛苦」、「出社會後更能體會什麼叫長年齡不長腦」、「每次鬼門關，這些妖魔鬼怪不知道為什麼都不肯回家」、「前公司三種人格都有，感謝有職場毒瘤，順勢離開惡環境」。

另外，也有網友分享類似經驗，「雙面人真的很低能，明明單純的事硬要搞複雜拉仇恨，根本公司亂源，搞完分裂再來裝無辜委屈」、「我遇過第二個，真的任何小事講幾句話就哭，然後一直說自己工作好辛苦好累，覺得自己做超多的事情」、「慫恿人一起做什麼，結果對方做了，那個人卻臨陣脫逃，真的很賤耶，我就吃過這個虧」、「我有遇過這種人當同事時，就超會八卦別人，當上小主管後更是升級，連第二種能力都有」。