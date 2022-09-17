快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新人試用期領35K！表現差還「背後偷做1事」 老闆心涼氣炸了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO開給新人試用期35K的薪水，但對方卻相當不珍惜，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO開給新人試用期35K的薪水，但對方卻相當不珍惜，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

不少公司行號都會有試用期制度，藉此來審核新人是否能夠勝任，以免雙方往後合作不佳。不過，一名網友在臉書上發文，表示自己開給新人試用期月薪35K，結果對方卻在背後指指點點，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「靠北員工」上發文，原PO透露自己開給新人試用期35K的薪水，但對方卻相當不珍惜，不僅沒什麼產值，還愛偷懶、不遵守規矩、愛違規等等。不僅如此，原PO提到新人在背後說三道四，「到職不到一個月，到處跟別人說薪水不高，你怎麼不乾脆在家就好了，出來找自己麻煩幹嘛」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你還必須給他遣散費跟10天預告期⋯建議儘早解決，以免夜長夢多」、「請他離開」、「現在的員工就是這樣，自己不行還嫌薪水少」、「想要輕鬆好賺叫他去柬埔寨」、「肯走都是好的，我司一尊大佛，打死都不走」、「把他炒魷魚」。

另外，也有網友直呼35K算很高薪了，「試用期35000好貴啊」、「老闆還缺員工嗎？」、「好奇什麼工作？」、「35K很高啊，我只有26K」、「35000很高標了耶」、「啥工作？試用期這麼高⋯轉正不就快破40K了」、「35K很高了！遇到騙薪水的人」。

柬埔寨

延伸閱讀

到底多累？台積電年薪200萬留不住新人 知情者點出2主因

電資畢業生拋問「高考跟國營哪種好？」 網秒答科技業

餐飲科系畢業生嘆「薪水只有30k」 網曝：科技業才賺錢

每月多給5千元獎金徵不到人 網點3原因「不想做餐飲業」

相關新聞

雙面同事演給老闆看「我離職你比較開心嗎？」 職場上這三種人絕對要遠離

職場上的競爭相當激烈，因此同事間可能出現雙面人，甚至還可能在背後耍手段。一名網友在網路上發文，提醒大家「遇到職場上這三種人格，絕對要遠離！」而貼文曝光後也掀起討論。

新人試用期領35K！表現差還「背後偷做1事」 老闆心涼氣炸了

不少公司行號都會有試用期制度，藉此來審核新人是否能夠勝任，以免雙方往後合作不佳。不過，一名網友在臉書上發文，表示自己開給新人試用期月薪35K，結果對方卻在背後指指點點，而貼文曝光後也掀起討論。

台南青年高失業 銀髮就業6都最高

台南市勞動參與力跌破新低，大專以上失業率達3.7%，但65歲以上就業者卻是6都最高，議員昨天質詢要求市府重視高學歷年輕人...

他待餐飲業55K嫌低想轉職 網友揭高薪關鍵：用頭腦賺錢

在職涯中，每個人都有自身的考量，選擇適合的工作或轉換跑道。有網友今年將滿27歲，已在餐飲業服務五年，目前月薪55K、年薪68萬，卻認為自己仍然是「低薪族」，並發文詢問網友做什麼工作才達到月薪7、8萬以上，不過許多網友紛紛表示餐飲業55K很高了，也有網友建議「用頭腦賺錢」。

到底多累？台積電年薪200萬留不住新人 知情者點出2主因

半導體大廠台積電被譽為「護國神山」，也是很多人夢寐以求的公司，然而其員工流動率卻不低。有網友就心生疑惑，明明台積電公司大、待遇好，為何留不住員工？真的只是因為太操嗎？對此不少知情者回應，累的主要不是身體，而是巨大的精神壓力。

「繼續僱用高齡者補助計畫」開跑！ 1人最高補助25.8萬

高齡化的勞動力結構下，許多產業以繼續僱用屆齡退休員工的方式緩解缺工，高年級長者也樂於延續工作熱誠，將經驗及技術接棒給年輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。