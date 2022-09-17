新人試用期領35K！表現差還「背後偷做1事」 老闆心涼氣炸了

不少公司行號都會有試用期制度，藉此來審核新人是否能夠勝任，以免雙方往後合作不佳。不過，一名網友在臉書上發文，表示自己開給新人試用期月薪35K，結果對方卻在背後指指點點，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「靠北員工」上發文，原PO透露自己開給新人試用期35K的薪水，但對方卻相當不珍惜，不僅沒什麼產值，還愛偷懶、不遵守規矩、愛違規等等。不僅如此，原PO提到新人在背後說三道四，「到職不到一個月，到處跟別人說薪水不高，你怎麼不乾脆在家就好了，出來找自己麻煩幹嘛」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你還必須給他遣散費跟10天預告期⋯建議儘早解決，以免夜長夢多」、「請他離開」、「現在的員工就是這樣，自己不行還嫌薪水少」、「想要輕鬆好賺叫他去柬埔寨」、「肯走都是好的，我司一尊大佛，打死都不走」、「把他炒魷魚」。

另外，也有網友直呼35K算很高薪了，「試用期35000好貴啊」、「老闆還缺員工嗎？」、「好奇什麼工作？」、「35K很高啊，我只有26K」、「35000很高標了耶」、「啥工作？試用期這麼高⋯轉正不就快破40K了」、「35K很高了！遇到騙薪水的人」。