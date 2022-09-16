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他待餐飲業55K嫌低想轉職 網友揭高薪關鍵：用頭腦賺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為自己月薪不高，想轉換跑道。示意圖／Ingimage
原PO認為自己月薪不高，想轉換跑道。示意圖／Ingimage

在職涯中，每個人都有自身的考量選擇適合的工作或轉換跑道。有網友今年將滿27歲，在餐飲業服務五年，目前月薪55K、年薪68萬，認為自己仍算「低薪族」，並發文詢問網友做什麼工作才達到月薪7、8萬以上，不過許多網友紛紛表示餐飲業55K很高了，也有網友建議「用頭腦賺錢」。

原PO在Dcard上發文表示，今年即將滿27歲，在餐飲業服務已有5年的時間，目前有想轉職的念頭，主因在於自身月薪55k、年薪68萬在同年齡的朋友中，他認為薪水不高、浪費時間，工作性質也不穩定，近幾年還碰到疫情、通貨膨脹等，甚至老闆把員工一個當兩個用。

他補充，自己想改變卻不知道要做什麼行業，每天心情很差為錢煩惱，甚至半夜夢到自己在工作，連休假日也沒力氣出去走走，因此詢問網友「大家是做什麼行業，才有辦法領到7、8萬以上的薪資？」

有網友表示，台灣不像歐美國家一樣人力費高，建議去一間有明確的升遷機會及制度的大公司，然後用「頭腦」工作，才有機會賺現在的好幾倍。他分享自己的母親是行銷總監，初期擔任基層月薪才5萬，現在月薪大約23萬，高薪關鍵在於用頭腦在工作，而不是用勞力。

其他網友紛紛表示，「餐飲業55k很高欸」、「可以研究一下上船做廚師的工作，月薪超過十萬」、「你這樣一年約65~70萬，那真的滿低的，建議換跑道」、「55K也不算低薪群了吧」、「餐飲業55K已經夠好了」。

餐飲業 低薪

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