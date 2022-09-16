到底多累？台積電年薪200萬留不住新人 知情者點出2主因

半導體大廠台積電被譽為「護國神山」，也是很多人夢寐以求的公司，然而其員工流動率卻不低。有網友就心生疑惑，明明台積電公司大、待遇好，為何留不住員工？真的只是因為太操嗎？對此不少知情者回應，累的主要不是身體，而是巨大的精神壓力。

台積電近來積極招募人才，9月中啟動「預辦登積」行動徵才車，巡迴 16 所學校，還在車上設置超大型積星扭蛋機，盼吸引年輕人關注，並強調提供具競爭性的薪資福利，碩士畢業新進工程師平均年薪超過200萬。但根據台積6月30日發布的「永續報告書」，2021年全體員工離職率6.8%、新人離職率17.6%，兩項數據皆創下5年新高。

PTT有網友不解發文提問，照理說新人較年輕，體力、衝勁應該都比老人好，怎會如此不耐操？而且工時長達12小時的行業很多，台積的工作強度真的比較高嗎？因而拋出「台積電上班到底有多累？」的疑問。

此問題引起許多過來人和知情者的熱烈回應，點出主要有兩個原因，第一是職場風氣，「很多老鳥都在亂罵用羞辱的方式又不能錄音」、「每天用羞辱的方式溝通12小時，回家也要保持手機暢通，完全沒有私人時間」、「老鳥罵菜鳥多的是，工作強度高同事又不友善，誰做得下去」。

第二則是壓力爆表，「每天都要準備期末考的感覺」、「不是累，是壓力大，不小心做錯會造成公司幾百萬幾千萬損失」、「壓力大到影響身體，當初進去一年就瘦了14公斤」、「身體上的勞累跟外面差不多，心靈上的折磨才是主因」、「睡覺睡到一半要接電話，沒接會被電」、「給兩倍的錢但要做三個人以上的工作量」。

不過也有網友提出不同看法，「其實很多公司都一樣累，但薪水沒有一樣多」、「也有好缺啦，IT七點下班高收入的也不少，看部門」、「我親戚剛進去常常喊壓力大要離職，調部門後沒再說」、「這個離職率有很高嗎？我在大公司現在待的部門，新人離職率90%以上」。

還有人認為進入台積本來就該有此覺悟，「面對全球各頂尖企業的工作，沒有幾個輕鬆又錢多的」、「本來就是越有名的公司越操了，不然怎麼做到第一」。