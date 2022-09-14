電資畢業生拋問「高考跟國營哪種好？」 網秒答科技業

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「高考跟國營，哪一個比較好」。求職示意圖／法新社
一名網友好奇「高考跟國營，哪一個比較好」。求職示意圖／法新社

許多求職新鮮人會考公職，為了求得穩定的鐵飯碗，但日前有位電資學士網友好奇「高考跟國營工作，哪一個比較好？」對此，大家看法不一，有人認為「國營最好」，也有人指出「當然是高考」，但多數人勸他進科技業。

一名網友在PTT發文表示，他是電資學士畢業生，猶豫要考高考還是國營，好奇「哪個比較好賺？」

對此，網友看法不一，有人認為「國營比較好」，分析「科技業>國營>>>高考」、「國營的話是中華、中鋼最好吧」、「公務員早被國營超車至少五年以上了」、「現階段還是國營樂勝」、「國營職員>高考>國營雇員>普考」、「國營阿，公職離職轉考國營越來越多了」、「當然是國營，而且現在公務員還要做一堆雜事」。

也有人認為「公職最好」，指出「當然是高考，考上高考就是官員層級了」、「高考>國營職員>普考>國營僱員」、「我是聽國營朋友說國營人治的情況，比公家機關還嚴重」、「國營要面試耶，公職不用」。

還有更多網友勸原PO進科技業，指出「竹科保證一年有300萬，你還不如去竹科」、「你電資畢業去考國營真浪費」、「念電資去考公家機關幹嘛？」、「你聽過誰唸自然組去當公僕賺大錢嗎？」

高考 公務員 PTT

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