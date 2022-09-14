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餐飲科系畢業生嘆「薪水只有30k」 網曝：科技業才賺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名餐飲科系畢業的網友抱怨「月薪只有30k」，網友點出事實「科技業比較賺錢」。示意圖／ingimage
一名餐飲科系畢業的網友抱怨「月薪只有30k」，網友點出事實「科技業比較賺錢」。示意圖／ingimage

觀光業、餐飲業這兩年受到疫情影響不少，日前有一位國立高雄餐旅大學的網友表示，他就算讀觀光產業前半段的學校，但薪水也停留在3萬元左右，讓他直呼「無力感好重」。對此，網友分析「因為台灣就業市場失衡，所以科技業錢多，服務業錢較少」。

一名高餐畢業的網友在Dcard分享，他出社會後在五星級飯店工作2年左右，但薪水一直無法往上，連五星級飯店都開給他3萬元左右，可是問日本同事「日本五星級飯店的薪資」，卻發現日本可高達年薪100萬台幣，因此他疑惑「是台灣的環境太差嗎？」

原PO表示，之前聽說台灣領3萬薪水的多半是服務業，因此他感嘆「有時候工作很迷茫，又無法改變大環境，無力感很重」。他接著分享單位主管的薪資，指出「主管階層才有4萬元，但管理層又有幾個職缺呢？想到就覺得無力，到底是為什麼工作？」

對此，多數人認為「是因為台灣就業市場失衡，導致科技業薪資高，服務業薪資少」、「當年高餐統測也沒有很好考，結果12年過去了，高餐畢業的朋友薪水不到3萬，當初讀私立後段電類的年薪200萬」、「現在台灣就是扶植科技業」。

不過也有人建議「英文好真的很重要，不管頂大工程師，還是台灣被忽略的服務業，都能讓你脫穎而出」、「在台灣出社會想高薪就是科技業，沒有別的」，還有網友分享「我也是快要畢業的高餐生，想到這麼辛苦還只領3萬是要怎麼生活下去，現在就是多努力英文跟往自媒體的方向走吧」、「我也是明年畢業，已經在想『以後不想走觀光業了』」、「我國中同學也是貴校畢業的，畢業之後就在高雄貸款開了一家餐廳，目前營運了一年多，收入比我科技業還要高，在台灣服務業真的要出來創業才有救」。

薪資 餐廳 Dcard

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