每月多給5千元獎金徵不到人 網點3原因「不想做餐飲業」

現在剛經過畢業季的求職潮，但仍不少工作等新鮮人應徵，日前就有一位網友表示，他們餐廳月休8天，工時約8至9小時，沒經驗者3萬2起跳，自認有不少福利，但疑惑「為何還是徵不到人？」對此，網友解答3原因「薪水太低又是兩頭班，未來發展性讓人懷疑」。

一名網友在Dcard發文表示，他們餐廳老闆對員工很好，雖然看起來很小氣，又很愛發脾氣，但無經驗的員工薪水為3萬2千元至3萬5千元，而且每個月會發放「5000元獎金」，還可多拿客人給的小費，月休有8天，工時約8-9小時，可能一頭班或兩頭班，而且包含員工餐、勞健保、全勤獎金、年終獎金，最近又新增了旅遊補助。

原PO指出，餐廳開給沒經驗的服務生3萬2千元至3萬5千元，領班等級3萬5千元至3萬8千元，侍酒師4萬元以上，入職三個月都會調薪，空班還有員工休息室可以睡覺，辦公室還有店狗可以陪伴員工，因此她不解「到底為什麼完全沒人應徵？連可以面試人的機會都沒有」。

對此，網友點出3關鍵「薪水太低又是雙頭班，未來發展性讓人懷疑」，直言「餐飲業沒什麼發展性，又累又要聞到油耗味，錢也沒有比較多，光看雙頭就直接拒絕，那等於一整天都待在公司，你說有狗狗玩？ 我的私人時間我只想躺在床上休息。老實說，你的這些條件都不算是特別好，基本公司內部都會有，薪水也沒比較高，還要出勞力」、「大概是因為餐飲很累吧」、「兩頭班工時很長，其實是問題核心，而且還說老闆愛發脾氣，會嚇跑人」、「因為別的行業更敢給，加上不用兩頭班整天在公司，在休息室睡覺跟在家裡睡覺差很多」。

「兩頭班」又被稱為雙頭班、兩段班，是台灣不少餐飲業常用的排班制度，因為餐廳在兩個正餐中間時段人潮少，便將一天8小時工時拆成兩個時段，中間沒顧客非工時稱為空班，用這排班法來控制人事成本。