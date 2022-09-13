假日收到工作訊息他崩潰「要回嗎？」 網分享1作法

連假期間大家開心出遊，最怕被公司主管「訊息轟炸」，日前就有一名網友煩惱，主管在中秋連假期間，用LINE群組上傳多張部門活動照，但他取消群組提醒，發現大量訊息時已經半夜，他拋問「連假看到工作群組訊息，大家會怎麼做？」網友認為可以回傳個貼圖，至少禮貌回覆。

一名網友在PTT發文表示，他最近剛換工作，從同事口中聽說「主管是很細心的人，會在意員工工作表現的任何細節」。近期其他部門在舉辦活動，主管有特別邀請團隊成員共襄盛舉，表達對部門的支持，同事也有暗示原PO「要注意實際參與的程度」。

但在中秋連假期間，主管在工作聯絡的LINE群組上傳多張部門活動照，同事也有回傳照片，但他在連假期間取消群組提醒，看到訊息時已經半夜，他認為「我沒有義務假日注意工作訊息，目前打算不讀不回，直接裝傻到上班日」。

不過原PO將這件事告訴朋友後，被友人罵「白目」，直言「年資淺還假日不回訊息，就會禮拜一被盯到死」，讓他好奇「大家碰到這樣的狀況，會怎麼做呢？」

對此，網友點破事實「看工作性質跟薪水」，認為「你有實際參加的話，假日還想要你怎麼回？等真的被罵再說，等重要時刻再表現就好」、「假日為什麼要回訊息，是天要塌了嗎？」、「沒錢就沒必要」、「上班時間就上班，你已經休假了，就等到上班時間再傳就好」。

但也有人認為，「主管希望員工連假期間傳個活動照片，傳訊息也不用多大功夫，不要賭一個可能被黑名單的風險」、「可以不要回訊息，只是這種部門氣氛，你可能也不會待很久」、「不緊急的事情就傳個貼圖就好，可以禮貌一下，你這樣很難在社會生存，連裝一下都不會」。