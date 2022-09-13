老闆遇劣質員工問「怎沒中秋節獎金？」 網勸直接炒魷魚

在職場遇到惡劣老闆、同事，總是讓人困擾，但日前一位老闆發文表示，自己經營的小公司裡面，有位男職員不但工作跟不上進度，還整天惹是生非，要求加薪5千元，又抱怨「為什麼自己只有中秋禮盒，沒有三節獎金」。對此，不少網友建議原PO直接開除員工即可。

一名網友在Dcard發文表示，她經營了一間小公司，員工人數共5位。去年面試一位年約40歲的男職員，面試時表現得自信滿滿，還誇下海口說「不用1個月就可以全部學會」，但錄取後發現這位男職員「難管教又不擅溝通，還會倚老賣老又抗壓性差，入職快5個月才把工作上手」。

端午節前夕，原PO看到該職員的進步，因此第一次給他與其他同事一樣的獎金，希望能夠繼續保持，沒想到這位職員端午節過後，竟然和另一位管理人吵架，並說自己「在外面欠錢，要求加薪5千元」。事後原PO同意加薪，但職員仍在公司玩遊戲，連去郵局幫忙寄信都不願意。

原PO表示，這次中秋節每個員工都有禮盒跟禮金，但只有送該名職員禮盒，事後對方又跑來質問「為什麼沒有獎金」，原PO又給了600元，但對方不滿足，直呼「為何上次是幾千元，這次只有600元？」

最後，原PO疑惑「怎麼會有這麼厚臉皮的人？對老闆講話如此不尊重，還要求老闆給他跟其他員工同等的獎金？請問三節獎金有規定每個人都要一樣嗎？」

對此，網友解答「三節獎金通常認定為恩惠性給予，資方是可以自行決定發放與否及發放額度的」。不少人建議她「直接資遣這位員工，站在公司立場，有足夠的正當理由，而且在試用期就可以資遣他了」、「這麼好講話的老闆，公司會敗在自己手上」、「他如果這麼誇張，妳還不趕快把他炒魷魚，而且本來沒要給他獎金，一吵就有600元，我怎麼覺得他比妳還像老闆？妳有沒有想過其他員工會怎麼想？」、「不要當爛好人，我前老闆就是這樣，問題的人都不處理，徒增我們其他員工的困擾，然後福利又給的差不多，這樣正常員工心裡怎麼平衡，該資遣的讓他早點走不要影響公司的發展」。