妹子投履歷隔天公司通知面試 老闆下秒「要求追蹤IG」她嚇壞

「面試工作」是大多人都會經歷的過程，不僅是讓資方篩選合適人選，也是求職者認識公司的好機會。不過，日前一名女網友在網路上發文，透露自己投履歷後收到面試邀約，過沒多久老闆就要求追蹤IG，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「明天要去面試的公司老闆加我IG」為題發文，原PO透露自己某天晚上投履歷，隔天公司就通知面試，而且應該是老闆親自通知的。不過，原PO表示過沒多久之後，發現有人要求追蹤IG，「看一下名字很像老闆的英文名，照片也看起來蠻像，應該就是老闆沒錯」。

原PO認為相當奇怪，因為履歷上並沒有寫自己的IG帳號，但老闆卻短時間內還能找到，而且連面試也還沒去，卻直接追蹤IG，讓她困惑直呼「這樣是不是很奇怪？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「重點不是加IG，重點是妳沒寫，但是還是被刻意找到了，有點毛」、「吃飽沒事偷看別人IG，小心職場騷擾」、「這種行為讓人挺不舒服的」、「嚇死了，都還沒當成員工，就開始想控制一切」、「我覺得滿噁的，感覺是個沒有公私領域概念的老闆」、「這種一律不要去，想也知道是想看妳長相，然後跟同事在那邊揶揄」、「這樣怪怪的，正常不會這樣，要聯絡也只是打電話」。

另外，也有網友猜測是為了「調查私下背景和形象」，「有些面試的會搜人家IG，看看這個人平常怎麼樣，也有實習面試前期望同學主動提供IG的」、「我以前公司面試前也會查一下該員工的帳號之類的，主要是想要了解員工本身興趣，以及個性以外的事情，撇除掉實力，老闆更期望找到志趣相合的人」、「用名字搜到然後想看感覺蠻正常的，畢竟是了解這個人生活方式還有說話水準最接近的管道」。

最後，也有網友提到，「建議妳完全要切割開來，只要是公司和職場相關，只要問到FB、IG、私人經營的社交平台，建議要回絕」、「認真推廣一下，不少人都說自己的社群軟體帳號很容易被找到，記得不要每個帳號都設定自己習慣用的（例如英文名、出生年月日、學號等等）」、「無名小站時期，高中老師說過在社群平台不要講一堆拉哩拉雜的私事，不要罵人不要抱怨，不要暴露自己常出沒的地方，不要太公布自己的交友圈，不要放自己的裸照」。