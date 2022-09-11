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離職後發現高雄薪資水平超低 38歲女淚喊：阿姨我不想努力了

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離職後發現高雄薪資水平超低 38歲女淚喊：阿姨我不想努力了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO離職後發現高雄的薪資水平很低，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO離職後發現高雄的薪資水平很低，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

隨著物價持續上漲，不少人都嚮往更高薪的工作，但同時工作壓力也日益加重。一名女網友在網路上發文，透露自己離職後發現南部薪資水平超低，而且工作內容還相當多，因此詢問大家該如何做比較好，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「阿姨我不想努力了」為題發文，原PO透露自己今年38歲，原本有一份月收4萬的主管工作，也認為在高雄似乎算不錯的收入。然而，因為覺得自己能力不錯，履歷也十分優秀，想說既然現在這份工作有4萬左右，假設離職應該也不會差到哪裡去。

沒想到，原PO抱持這樣的想法，加上當時的一些人事因素，自己便離開原本的工作，「離職以後大傻眼，原來南部這邊薪資水平低的驚人！」原PO表示之後經歷了一段很辛苦的求職過程，就算是相同產業的工作，在高雄這邊開25K到27K是理所當然的事，開到28K就自以為很高了，30K以上根本都稱為高薪。

原PO提到後來嘗試兩份工作，一個34K、另一個31K，都是屬於血汗工廠，不僅錢少，事情還相當多。31K的這份工作原本是自己期待已久的某大企業，結果從到職第一天開始就天天被洗禮，沒有任何職前教育或是新人訓練，就直接把新人丟入戰場，每天都在摸索和被罵中度過。

原PO坦言知道自己不年輕了，也沒有本錢和年輕人競爭，就算有再好的過往也不被看重，「這裡只在乎妳願意付出多少勞力，以及能做到什麼程度」。對此，原PO直呼「阿姨我不想努力了啊！好想直接離職，回家當家庭主婦！」

原PO強調自己不想當伸手牌，堅持女人也要有自己的收入，因此茫然詢問大家，「我是不是該離開現在這份工作，重新待業再找新的目標？還是繼續待在31K這邊騎驢找馬，等待奇蹟出現呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「景氣可能也不好⋯排序自己覺得重要的，錢、未來、家庭、生活品質等等，排序完就有答案」、「妳現在可以選擇回到原公司，但如果回不去，就當家庭主婦」、「找工作就是找到再走比較好，帶職面試沒什麼壓力」、「考國營事業呀，起薪也有4萬」、「去職訓上課考證照，半年後出來就不一樣了」、「薪資結構很難改變，找份簡單錢少輕鬆的，然後不夠的用兼差補」。

另外，也有網友深有同感，「確實高雄有到28K，公司都稱是高薪了」、「高雄沒有特殊能力專長的人，28K真的算不錯了」、「高雄真的慘，我公司主管以前常加班，也只領3萬初」、「高雄普遍25K到27K，28K已經算高薪，30K以上是夢想」、「當初想說在高雄應該也是大城市，結果薪資普遍25K到28K就很驚訝」、「高雄確實薪資低的驚人」、「有感！之前就是在高雄工作，覺得薪水少事情又多就離職了」。

Dcard 離職 薪資

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