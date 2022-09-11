薪水比銀行少卻超夯！內行人曝「四大會計師事務所」終極優點

不少學生畢業後，都期望可以進入大公司工作，不僅對將來的履歷有所幫助，能學習的技能和範圍也更廣。不過，日前一名網友在網路上發文，提到四大會計師事務所的薪水比銀行還少，但還是很多人想去，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「四大會計師事務所薪水比銀行還少？」為題發文，原PO表示中秋節回家時，聽見親戚的小孩說目前在KPMG（安侯建業聯合會計師事務所）工作，因為是屬於四大事務所之一，所以認為相當厲害。

沒想到，對方透露薪水比銀行櫃檯人員還低，學士畢業生只有34K、碩士畢業生38Ｋ。原PO不敢相信，「聽到薪資還以為聽錯了，然後加班到8、9點，甚至要看日出，完全CP值很低啊！」對此，原PO提出質疑，「問題來了，四大會計師事務所這薪水，怎麼名聲那麼大，還那麼多人想去，有四大會計師事務所的八卦嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「那是沒銀行收才要去的地方吧」、「真的低，有夠可悲」、「前女友以前待過，真的有夠累的」、「現在會計系畢業生一堆不想去」、「在那邊8、9點能下班，根本幸福到爆吧」、「家人待過，真的沒這麼早下班耶，到家都半夜」。

另外，也有內行網友出面解惑，認為「四大會計師事務所就是洗資歷的地方」，「因為能熬過去的薪水就會多」、「進去洗資歷而已，撐1、2年就去業界了」、「加班費、出差費、有執照也有加錢、升等快，出來工作機會更廣」、「就是未來的路會比較好走，大家看到你待過四大，就是品質的保證」、「現在很多都洗經歷，運氣好可以直接跳外商」、「當成洗資歷，之後去大公司的跳板」、「去四大都在洗經歷的啦，四大自己也知道，當然奴下去」。