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爸爸屆滿退休前4個月「被離職」 古怪理由讓他大喊求救
上班族在職場工作多年後，能累積年資及退休福利，但日前有位網友抱怨「爸爸在退休前夕被辭退」，指出父親在某單位工作快20年，大約4個月就可以退休，還有退休金可以領，但突然被辭職，求助網友「有什麼方法可以救濟？」
一名網友在PTT發文表示，他父親在一個單位連續工作快20年，大約過4個月就有退休金可以領，但某天回家突然說「被辭退了」。公司給的理由是「父親因為糖尿病，造成身體不穩定，連帶影響工作狀況」但原PO質疑，父親罹患糖尿病不是一兩天的問題，早在10幾年就得了，當時公司也沒有要辭退的意思。
他質疑，在這個時間點資遣父親，讓人覺得有點奇怪，因此他求助網友「這種情況該怎麼自力救濟？」
對此，多數人建議他「去找勞工局」，認為這是「非法解僱」，直言「這個一定要打勞資上法院」、「去勞工局申訴，這算惡意辭退吧」、「勞工局檢舉，保留出勤紀錄及醫師診斷確定沒影響工作能力」、「先申請勞資爭議調解」、「先確定退休金是按照新制還是舊制，如果是舊制公司很沒良心，因為就沒有退休金了，但新制的話，退休金都在勞退帳戶，資遣反而有資遣費最高6個月」。
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