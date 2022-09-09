千人科技業好狂！新鮮人首次領中秋獎金「數字驚人」網嚇壞

中秋節到了，不少上班族已經在放假前領到獎金，根據yes123求職網公布的調查顯示，有43.8%的企業透露，今年「會發放」中秋獎金。有一名新鮮人表示，剛任職滿一年，就領到快5萬元的獎金，直呼很滿足。但也釣出不少苦主哀怨說「中秋獎金比我一個月的薪水還高」。

一名女網友在Dcard以「出社會一年，第一次領中秋獎金」發文，她表示大學畢業就到這間公司工作，才剛滿一年，今年就領到了4萬791元的獎金，她也貼出入帳截圖證明，「依我的學歷還有公司規模來說，領到這些好感動」，她也透露自己就職於規模約1000人上下的科技業。

有一名新鮮人表示，剛任職滿一年，就領到快5萬元的獎金，直呼很滿足。 圖／取自Dcard

看到貼文，不少人也哀怨留言，「你們中秋獎金比我一個月的薪水還高」、「好好哦，我們中秋節什麼都沒有」、「超商500禮券...」、「沒有獎金謝謝」、「500...覺得羨慕」、「我在外商，沒有中秋禮金」、「整排看下來，不是獎金禮券就是月餅，我們公司是香腸禮盒加三包生菜」。

不過有許多科技業同行與傳產業表示，「我2萬+700禮券，科技業真的都很高欸」、「三節都是一個月，科技業」、「同為出社會一年的科技業，拿117,778，接下來就等一月年終了」、「我也剛滿一年多獎金70000+3千禮券+月餅一盒」。