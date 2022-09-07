實習三心態求職更加分 信義房屋「做中學」開啟實務體驗

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文／陳羿郿

大學在校生除了專心學業，也會需要思考未來畢業後的出路、就業等問題，想探索自身興趣、與業界接軌，學子會利用在學時間，到各大企業實習，了解內部的運作模式、觀摩職場人士的應對進退，從做中學，更能深刻感受自身與該份職業的適配度。



實習=打雜？網友分享實習3大好處



許多學校為鼓勵學生實習，凡依規定或學校安排至科系相關企業實習，都可抵學分，不過也有網友疑惑「一定要實習嗎」？

其他網友的看法不一，「有些確實真的能學到東西，但有些真的是去打雜發呆的，各種情況都聽過朋友說過，就算沒有實習你也可以考證照等等，並不是只有實習一條路」、「不一定，有些實習是好聽，實際在打雜，這樣意義不大，這樣最多是體驗職場生態而已」、「我是不推實習啦，因為畢業都要工作到65歲了，幹嘛再自己增加時間」。



不過也有網友表示，實習的好壞端看工作內容，「我覺得實習是先試試看自己是不是真的喜歡，有時候真的只是自己在美好幻想而已，如果真的不喜歡 就可以趕快找新的出路」、「實習也可以知道你到底是不適合這個產業，還有機會轉換跑道」、「實習很重要啦，我的朋友們都三份以上的經驗，實習累積人脈、看公司文化適不適合」、「實習有沒有用，實習內容才是重點」。



綜觀網友說法，實習不一定是唯一選擇，且要慎選工作內容，而普遍網友認為，實習的好處有：



1、試水溫，了解自己是否真的喜歡且適合該份職業

2、累積人脈、認識企業文化

3、累積經歷，提升履歷豐富度

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實習是試水溫 轉正省磨合時間

104資訊科技人才開發部專案經理郭籟瑩同樣提到，大學生找實習主要是希望從中觀察該公司的企業文化，在實習工作中搶先體驗，確定產業性質是否適合長期投入，提早布局自己的未來，也意味把自己職業生涯往前拉。對企業來說，無論是主管或資深同仁則是期待實習生能認真看待交辦的任務，跳脫助理的思維，去思考一件事什麼要做？如何才能做得更好、有效率？

微軟實習計劃行之有年

像是台灣微軟從2004年開始，就推動「未來生涯體驗計劃」每年提供為期一年，近百個實習名額，讓學生在踏入職場前搶先體驗與磨練。不僅透過實際規劃與專案執行，讓實習生從「實作中學習」體驗組織分工、行銷策略、預算分配、以及活動執行等流程。在活動中，實習生可將學長姐傳承的經驗與在微軟習得的知識與技能實際運用，放在履歷中，有利於未來求職。更可透過參加多元的活動與學長姐交流請益，累積人脈存摺。

信義房屋幕僚暑期實習生「把所學實際運用」

另外，信義房屋除每年固定釋出近百名名額的業務全時實習生（每年9月-12月招募；2-8月實習）；今年更第二度招募幕僚暑期實習生，為期2個月的實習過程中，依學生所學背景及意願，分配至創新研發部、信義居家、住生活、人資、財務等部門，實際進行專案的規劃與執行。

中山大學財務管理系學生徐永亘此次分配到財務部實習，她觀察，很多同學的實習都是「跟著看」，缺乏做中學的機會，但在信義房屋，無論是日常性的財報分析、季度預算檢討，或是專案性質的投資評估等，公司都願意讓她參與，除了能將學校所學實際運用，更感到備受信任。

政治大學金融所學生柯騰達則是在校園徵才活動中認識信義房屋，由於大學主修地政與統計，也曾有金融業實習經驗，因而決定轉換領域到房仲業嘗試。他認為，信義房屋是國內發展房地產科技（Proptech）的龍頭企業，透過實習能夠更了解產業面，而在創新研發部實習的過程中，也的確將自己過去所學的AI機器學習、統計學等技能，結合主管、導師、學長姐的指導，實際進行專案的推動，「把所學實際運用」，是他認為此次實習最大的收穫。

信義房屋總經理陳麗心指出，實習生的加入，不只是鼓勵公司同仁手心向下、照顧新人，更是希望藉此了解新世代的觀點與思維，尤其信義房屋不只是傳統產業，而是走得很前面、房地產科技的領頭羊，更需要與時俱進、不斷前進，藉由實習計畫不僅實習生能有所收獲，信義房屋也能變得更好。