黑絲OL跌倒同事驚見她裙底祕密！整顆蜜桃彈出 網暴動：缺同事嗎？

一名大夜班的女網友分享，她與女同事交接工作時，對方被蟑螂嚇得跌倒在地，因此意外看到女同事的裙底風光，才得知對方的驚人秘密，沒想到對方竟也毫不避諱，讓原PO當場傻眼。

該名女網友在Dcard表示，自己是大夜班的白領族，近日上班時與一名文靜、有氣質的漂亮女同事交接，不過她跟對方沒有很熟，平時也不太會聊天，沒想到交接完時，對方竟被一隻蟑螂嚇得慘跌在地。

然而，眼前這幕卻讓原Po看得目瞪口呆，由於對方身材姣好，公司的制服窄裙又較短，「所以沒錯…她跌倒的瞬間屁屁被我完整看到了…黑色的絲襪裡面…就！是！屁！屁！」，她意外發現同事的裙子內居然沒穿內褲，畫面太過衝擊頓時讓她愣在原地，直到同事發出求救聲，才急忙衝上前幫忙。

事後，她幫同事拿冰塊冰敷時，盡量避開敏感話題，怎料同事卻大方承認，「妳明明想問我為什麼不穿內褲吧？臉紅的跟發燒一樣耶」，讓原Po不知所措，接著對方笑說，「這是我的秘密妳別說出去我先下班了」，便隨即離開，留下滿臉疑惑的原Po。

文章曝光，引起網友們暴動，紛紛敲碗這樣的同事哪裡有！「羨慕有這種同事」、「那個…我想認識妳同事」、「讓我想到前同事也是幾乎天天穿黑絲襪」。

另外，也有女網友推測同事沒穿內褲的原因，「比較通風阿，工作又一定要穿絲襪，久坐又常憋尿，私密處問題很多」、「就是為了通風，沒有別的原因，內褲+絲襪很悶」。