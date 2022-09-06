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實習薪水僅24k 大四生抱怨：快活不下去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在實習的大學生表示「實習薪水太低，快活不下去」，引發不少人共鳴。示意圖／ingimage
一名在實習的大學生表示「實習薪水太低，快活不下去」，引發不少人共鳴。示意圖／ingimage

實習工作的薪水通常比較少，但有些學校列為學分，因此對學生來說較為兩難，日前就有一名大學生抱怨「實習薪資快活不下去」，指出每個月實習的薪水扣掉勞健保剩下2萬4千元，引來不少苦主回應「我實習薪水只有1萬5千元」、「現在好多實習都沒錢」。

一名網友在Dcard發文表示，她因為配合學校的大四實習，到一間公司擔任「會計助理」，實習薪資是2萬3千元，加上伙食津貼2千4百元，共有2萬6千元，但是一扣掉勞健保跟福利委員會的錢，就只剩下2萬4千元了，讓她直呼「每個月領這些錢，快活不下去，也存不到錢，發薪日應該很開心，但每次都很難過」。

對此，有不少人共鳴「現在實習一堆都沒有錢，不是你不好，是台灣的大環境很糟糕」、「我實習津貼只有1萬5千元，吃飯、住宿都要花自己的錢，有時候還得要上班12小時」、「醫學院相關科系實習不但沒薪水，甚至還要付學費」、「你算不錯了！實習還有薪水，我認識的沒有實習薪水，完全免費勞工，薪水換成學分給你」、「我實習了三個單位，一分錢也沒有喔，還要繳學費，倒貼交通費，外食又很貴，有時候還要加班」、「有薪水拿的實習真的要感恩」。

實習 薪水 Dcard

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