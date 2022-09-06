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同事上班戴耳機聽不到旁人說話卻無歉意 PO文公審看法兩極

香港01／ 夏洛特
有網友表示同事戴耳機上班幾乎聽不到旁人說話，令他覺得相當不禮貌。 圖／杜建重
有網友表示同事戴耳機上班幾乎聽不到旁人說話，令他覺得相當不禮貌。 圖／杜建重

有人喜歡同事間有「社交距離」，但有人就不喜歡同事間「零交流」，如何是好？有打工族日前發文，指公司有位同事每天回到公司就會戴上耳機，不但聽不到同事打招呼，有時聽不清楚公事時又一句道歉也沒有。樓主認為工作時不應再戴耳機是基本常識，就算真的要戴也應確保能聽到別人說話，因此不能接受同事的行為，更崩潰地問「他接受的究竟是什麼樣的教育」。

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱其公司有位同事每日都戴耳機塞著耳朵，「跟他說早晨聽不到、跟他說公事也聽不到」，每次也要加大聲量與其說話。樓主又指這位同事知道其他人與自己說話後，並不會即時拿下耳機，而是「先脫下一邊耳機聽你說話，隔不知道多久才脫下了另一邊耳機」。

樓主稱自己如果聽不清別人說話一定會先道歉，再請求對方重復一次，但這位同事「什麼表示也不會有，只是說『等一下？你再說一次？』」，令樓主覺得他連基本社交禮儀也缺乏，更在貼文崩潰稱「救命……他接受的究竟是什麼樣的教育！？」。樓主認為，其實一到公司就應該要準備工作，「不知道是不是我太嚴苛，我覺得到了公司最好就不要再戴耳機，或者戴也無所謂，但真的要確保自己是可以聽到別人說話」。

貼文引來網友熱議，有人支持樓主，認為該同事的工作態度不認真，「上班都戴耳機，玩玩之後下班這樣」、「請他來聽歌的？」、「要是影響到工作交接，要向他上司、人資求助」。

但也有不少人覺得要看工作類型，有些工作不需面對客人或者公司沒有明確規範，不應一概而論；另有人認為樓主多管閒事，認為有些人對外界聲線敏感，戴上耳機反而能更專心工作，「沒錯，是你太嚴苛，其實關你什麼事」、「最大問題是你，當自己是他上司」、「有時戴著耳機做事反而更專心」、「我還是喜歡塞住耳朵，不想聽人們說是非和無謂的東西」。

延伸閱讀：

女同事自爆向炮友上司逼婚失敗　打工仔被迫食花生怕遭報復想辭職

同事提議食飯交換食物　打工仔不滿1塊薄餅僅換1啖意粉：我都幾蝕

文章授權轉載自《香港01》

社交距離 耳機

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