頂大畢業到科技業工作很爽嗎？ 她秀薪資單：一切好商量

台灣以科技產業為主，許多相關科系的頂大新鮮人畢業後紛紛投入科技業，並坐領百萬年薪。有網友在Dcard上發文詢問，自己曾經的同學後來到科技業工作，還能夠在幾年內買車買房，不過各行各業都有辛苦之處，令他好奇直呼「科技業真的那麼爽嗎？」。

原PO表示，自己幾個同學跑去台大交大，後來到科技業工作，沒幾年就能買車、買套房。不過原PO好奇，大家都是出來賺錢的，背後一定有很大的壓力，科技業真的有如大家想像的那麼爽嗎？

有女網友在留言中貼出自己的薪資單表示，「看到這種薪資單，一切都好商量」。

有網友在留言中貼出自己的薪資單。圖擷自 Dcard

也有文組網友詢問科技業的工作都在做些什麼，底下網友回覆表示，「寫程式、每天團體報告、被長官電、領高薪」、「每天可能長達6~10小時需要很專心的處理工作的事情，而且這些事情絕對不有趣」、「我（職場）國外的美商，有重大issue就加班coding，沒有就早上交兩行code下午出門晃到晚上」。

其他網友紛紛表示，「每個產業背後肯定是都是要付出的，科技業薪水高但背後的付出也是相對驚人」、「上班不爽，只有看到戶頭才會開心一下下」、「去科技業有賺到大錢，小孩可以上雙語學校」、「科技業那麼多公司和類別，爽的當然很爽，錢又多」、「很爽啊，身邊一堆不用加班的年薪破兩百萬」。

不過也有網友說明，同業大家都會互相比較很痛苦，領150萬的會羨慕領300萬；領300萬的上面還有500~1000萬，還會比車子比房子比小孩，真的沒完沒了。另有網友採取中性態度表示，爽不爽要看你人生追求什麼，能不能朝著追求的目標前進而已。