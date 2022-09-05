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35歲文組女想轉戰科技業 網友推：PM跟業務

聯合新聞網／ 綜合報導
求職示意圖。圖／ingimage
求職示意圖。圖／ingimage

台灣科技業蓬勃發展，台積電甚至是全球半導體代工業界的龍頭，相對工程師的薪水也相當豐厚。有網友在PTT上發文詢問，近年來科技產業大爆發，想往科技業發展、再賺更多年薪，但自己文組畢業，有沒有可能轉職科技業的可能性？由於背景能力與年紀關係，原PO轉職科技業相當受限。

原PO說明自身背景，自己是國立文組畢業的女生，畢業時多益760，明年即將35歲，工作經驗從畢業後都是傳產國外業務，包括：橡塑膠機械業、金屬加工製造業，年薪目前是落在50~60萬區間。

由於原PO事業心強、想再賺更多錢，因此有意往科技業發展，但詢問工程師朋友的意見後卻遭「洗臉」，並表示原PO過去做傳產，業務經驗大概沒什麼用，所用的系統也和科技業差太多，加上年紀35歲，更加沒有優勢，若想進科技業只能利用內推、靠人脈推薦。

原PO表示，近期陸續有投一些履歷，但卻毫無音訊，並詢問網友自己還有進科技業的可能性嗎？

有許多網友紛紛建議表示，「科技業的外商供應商可以參考看看」、「除了會努力工作，應該說你還會什麼技能」、「Sales有點機會，FAE（產品應用工程師）不用想了」、「轉採購應該可」、「可以找PM（產品經理）跟業務」、「如果是想增加收入不如學好投資比較實在」、「英文好的話，外商HR（人資）」。

不過另有網友表示，「講了那麼多，你有甚麼優勢？或是為了當工程師做過什麼努力？」、「FAE我認為挺難的，很多本科的競爭」、「Layout（佈局工程師）雖然是條路，但我認為妳完全沒有用上妳的優勢」、「除了英文，你也沒提到還有什麼厲害的」、「如果事業心強，應該不會現在才想轉職」。

科技業 工程師

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