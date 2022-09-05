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羨慕理組高薪又懂理財 文組男月薪30K嘆「沒錢投資」遭轟：你的問題

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現理組人普遍都比較早開始投資。 示意圖／Ingimage
原PO發現理組人普遍都比較早開始投資。 示意圖／Ingimage

學生時期選擇理組或是文組的科系，都會大大影響到將來的就業規劃。日前一名男網友在網路上發文，他發現身旁理組人的薪水都比較高，而且會相對早開始涉略投資，反觀文組薪水大約只有三萬元，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「是不是理組都比較早開始投資」為題發文，原PO表示透過觀察身邊朋友，發現理組人都比較早開始投資；反觀文組畢業生起薪了不起三萬多元，甚至有人連三萬元都不到，「還有朋友是藝術、視覺傳播、廣告業，每次跟他們聊都是在哭窮」，但原PO認為理組畢業生就不同，「會寫個code基本上網路公司就會來找你」。

原PO接著分享化學系表哥的經歷，研究所畢業就被找去傳產公司工作，起薪隨便都比文組高，只要每個月花費不超過太多，自然會有很多閒錢可以存下來，「買個幾支股票、定期定額什麼的，等到文組熬到薪水一樣的時候，那些投資又賺回來了」。在貼文的最後，原PO無奈感嘆，「講了那麼多，我就是那個在哭窮的文組，怎麼樣都看不到身邊工程師朋友的車尾燈啊！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你的早八晚五，你的新鮮帶有活力的肝，也是我羨慕的⋯」、「在理組當廢物的薪水都比在文組當神人還高」、「文組公司不賺錢，員工薪水當然低」、「文組沒財可以理啊」、「因為大部分理組都在出社會時賺稍微多一點，自然會有比較多錢可以投資」、「滿寫實的，理組普遍早一步開始投資」。

另外，也有網友持不同想法，「文組跑去當業務，薪水也可以很高」、「看那些文組的工作圈都很陽光或是快樂，理組這邊幾乎沒感情，就是做自己的事情而已」、「文組也有賺錢的啊，法律或金融」、「我打工的餐廳，老闆娘來店裡第一件事情就是看盤，她好像不是理組欸」。

最後，有網友認為會投資跟工作性質完全無關，「理工人薪水高是一回事，會不會投資是另一回事，不要混為一談」、「牽拖什麼理組，身邊一堆早早投資的，人生財務沒規劃，跟文理組無關」、「什麼組跟早不早投資有什麼關聯嗎？」、「投資跟工作性質應該沒關係吧！我在工地曬太陽工作，一樣定期定額投資股票」。

文組 薪水 Dcard

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