公務員沒調薪仍有吸引力？ PTT網友曝對「這族群」來說：很穩

勞動部1日拍板明年基本工資調升至26400元、時薪調升至176元，調漲4.56％。今年公職沒調薪，引起不少公職人員不滿，但仍然有不少人去考取高普考，於是他想問問網友們，「是不是公務員這個職業還是很有吸引力啊？」，吸引不少網友熱烈討論，有網友則表示，對文組來說公務人員工作很穩定。

一名網友在PTT「八卦版」發文，近日公布明年基本工資調漲4.56％，今年沒調薪，引起不少公職憤恨不平，但他在考試版看到有一篇高普考增額錄取1024名的新聞被推爆，顯然仍然有不少人想考公務員，令他相當不解，「一堆現職嫌棄的要命的職業，在另一群人眼中卻是求之不得、趨之若鶩」，他也表示，於是想問問，公務員沒調薪是否還是很有吸引力。

網友紛紛表示，「公務人員穩定啊」、「對文組來說真的很高啊」、「上班族穩穩賺的行業，目前應該是跟科技業相關的，其他的都吃土去了，跟這些比起來，當然還是公職穩」、「文組天花板」、「公務員永遠都有人在考，只是薪水少」、「對80%的人來說，公務員算好的」。

不過，有網友則表示，近幾年公務員福利越來越差，「退休後已經沒有吃到飽了」、「這幾年公務員越來越爛，領的錢跟十年前一樣，房價、物價、基本薪資都漲不知道多少了」、「明年7月採類似勞退6%個人帳戶制，沒有吃到飽這回事，帳戶錢領完後，沒了就吃自己了，所以明年7月入行的公教人員就沒有終身俸這件事啦」。