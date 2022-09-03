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又在加班…這些上班族「超厭世症狀」你中獎了嗎？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
又在加班…這些上班族「超厭世症狀」你中獎了嗎？圖片來源/unsplash
又在加班…這些上班族「超厭世症狀」你中獎了嗎？圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「上班族厭世症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六大上班族因為長時間工作而導致的病痛有哪些。

出社會後的上班族，幾乎將每天大部分的時間都貢獻於職場，而工作帶來的壓力、餐餐外食、加班導致的作息不正常……種種因素除了改變既有適應的生活習慣，甚至可能對身心靈的健康造成負面影響。以下這些「職業病」，你是否也有相同困擾呢？

新工作難適應易「失眠」 網友分享「這些撇步」根除肌肉痠痛

▲ 網友熱議TOP6上班族常見厭世症狀 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6上班族常見厭世症狀 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

談到上班族常見的疾病，可以發現「失眠睡不好」與「職場憂鬱」最受網友關注，不少民眾發文表示常常因為工作壓力大導致失眠，而除了上班時遇到的挫折讓情緒低落，甚至有時候會感到莫名的憂鬱，進一步加重失眠狀況，就有網友說到「每天都覺得壓力好大好大，晚上躺著哭，又失眠」、「每天睡覺都會失眠加壓力，無限循環，感覺自己心理都生病了」，也有人提及自己有「工作焦慮恐慌症」，留言「下班回家我就會開始緊張，隔天又要上班怎麼辦，然後睡不著，一回家就不停的哭」尋求網友幫助，而網友則熱心建議「找個專業的心理諮商師聊聊」、「之前也有這個症狀，醫生推薦我去做瑜珈或冥想（西醫）覺得滿有用的」，表示若憂鬱情況較嚴重，除了尋求專業醫療資源，也可以培養一些有益心靈健康的休閒活動。

此外，因為上班長時間維持同一個動作，「越來越胖」以及「肌肉痠痛」也是不少上班族的困擾，就有民眾分享自己「才坐辦公室一個月，肚子像吹氣球」，引起留言反響，像是「我也是，我坐四年，體態直接崩盤」、「一整天都坐著沒消耗熱量，還吃零食很容易胖的」，認為久坐與公司的零食櫃可能是造成變胖的兇手，而其他網友也提醒「至少吃完飯要站起來動一動」、「下班運動還是很重要的」；而在「肌肉痠痛」的部分，有剛上班一個禮拜的網友覺得上半身快廢掉，發文請益「大家都是怎麼舒緩腰酸背痛」，吸引許多舒緩撇步分享，像是「坐姿先坐正確比較重要」、「公司椅子太難坐，可以放一個坐墊」。

另一方面，有民眾發文分享自己在醫院看到不少因工作罹患疾病的案例，如「在科技業當到高階主管，因為長期高血壓，肝指數過高，後來腎臟無過濾功能，導致洗腎」，表示「高血壓」會造成腎臟問題，不能輕忽，並說道「工作太操真的會生病，不要太鐵齒」，希望民眾雖然工作要緊，但同時也要注意健康，衡量身體的承受能力。

上班難免有壓力，但希望大家不要過度勉強自己，盡量在工作與健康之間找到平衡，畢竟健康是一輩子的事，就算再有錢也買不到。

觀看原文→https://reurl.cc/AO665E

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

失眠 職場

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