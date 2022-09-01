台大碩士月領34K「覺得自己爛」 同校人有感：名校光環壓力大

近日一名台大生表示自己碩士畢業後因不愛本科系，也不想考公職，如今一個月收入不到3萬4,000元，不僅被家人嫌棄，她也開始覺得自己很爛、很廢柴，只會讀書卻找不到理想工作。此文一出，許多台大同袍也紛紛表示深有同感，更坦言名校光環有時反而會變成無形壓力。

「只會讀書卻不會找工作，我好爛怎麼辦⋯」一名台大畢業生在Dcard發文傾訴，她表示自己雖大學時唸的是頂大之一，4年雙主修文、理科系，拿過獎學金，最後也以前3名畢業，接著又推甄上台大土木工程研究所並順利畢業，一路順風順水，如今卻仍找不到理想工作，「大學到研究所我都在嘗試不同領域，最後還是沒能找到我的強項」。

她坦言，對自己來說讀書只需要找到考試重點就可以拿高分，因此能有光鮮亮麗的學歷，但她其實一點都不喜歡自己唸的科系，「我過去常常寫作業到天亮，然後在書桌前哭，我就知道我未來不可能做這塊工作了。」因此她沒有按照家人的期望去台積電等大企業當工程師，也沒有接受所上老師推薦的一些薪水破6、7萬元的職位。

她感慨，自己頂著台大研究所的學歷領著一份3萬4,000元不到的薪水，不僅被家人嫌棄，連她都覺得自己很糟，「其實也被說中就是我心裡也覺得我不該是這個薪水，但是我不想做更多的付出，因為我覺得一點也不快樂」。

一些台大畢業生對此文表示深有同感，「有同感，但現在慢慢看開了，我只是剛好擅長考試，我並沒有特別厲害，不過幸運的是至少我還有稍微拿得出手的東西」、「我懂妳，大學剛畢業的時候也是一片茫然，有著學歷好像也無形有那個壓力在」、「我也是台大畢業後迷茫了很久不知道要幹嘛又不想做本科，現在也領33K」。

更有人指出台大從來就不是高薪保證，「我認識很多台大30幾K的或是考公職，也不是所謂書呆子，只是科系不對，或是對原科系沒興趣轉換跑道」、「跟薪水、學歷無關，是心態問題，台大畢業不能當領基本時薪的臨時工，那是別人給妳的框架」、「我們公司也一個台大的，薪水應該在4萬左右吧，不過我看她做的挺開心的」。

另外，不少網友提出具體建議，「先累積工作經驗，下班或假日之餘多充實自己，學其他有發展性的技能」、「妳既然有念書的能力，直接用念書的方式獲得相對應的工作門票，跟國家有關的工作（證照、高考）都是不錯的選擇」、「建議妳可以花點時間摸索自己擅長的事物，甚至去考相關證照或上課增加自己的資本」。