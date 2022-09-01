科技業新人入職3天都在滑手機 老鳥勸主動找事做：怕3個月後就慘了

新鮮人剛入職往往不清楚該做些什麼，一位女網友就透露，她剛到一間科技公司就職，卻遲遲沒有被交辦任何工作，連續3天都坐在電腦桌前滑手機，她只好上網詢問「科技業新人該做些什麼」。該文引出不少老鳥分享自身經歷，勸她主動請教前輩，不然3個月一到就慘了。

一名女網友在Dcard上發文稱，她頭一次到科技業上班，已經入職3天卻閒閒無事，全程盯著電腦滑手機，「薪水小偷到極致，就在等吃飯而已…」，而且主管完全沒有交代她任何工作，其他同事卻都忙得要死，令她感到手足無措，於是上網請教科技業前輩剛入職時通常都在做些什麼。

其中一名過來人大方分享自身經驗，勸該網友利用這段時間好好學習。他表示自己在新人時期即使沒人派工作給他，也會拉一張椅子到mentor（導師）旁邊，看他怎麼做然後拿筆記狂抄，等一個段落學會後馬上跟他說，以後有這個工作麻煩讓我來做，相反地，有些跟他同期的新人時一開始爽爽過，到真正要上工的時候，都在抱怨學長不教，結果一年不到就撐不下去選擇離職。

不少網友也建議新人應該主動請教，「這時候不去幫忙或請教，等到事情來遇到問題，火燒屁股找嘸郎（找不到人）請教了」、「現在妳覺得很爽，等有case一下來，妳直接死亡」、「可以主動詢問，乾等是不會有人叫妳做事」、「好好抄筆記，沒事就好好讀筆記，3個月後妳就會懷念現在了」。

不過也有網友認為應該珍惜剛入職的悠閒時光，「俗稱蜜月期，好好珍惜」、「我前3個月爽爽等下班，一過3個月就忙翻」、「都忙著修bug跟報件，哪有空理妳，乖乖滑手機就好了，去問反而人家會覺得妳煩」、「新人甜蜜期不超過1個月」、「前1個月沒事情正常，第2個月開始忙死」。