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教師跟台積電工程師哪個較累？ 網看法不一掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「老師跟台積電工程師，哪個工作比較辛苦？」示意圖／ingimage
一名網友好奇「老師跟台積電工程師，哪個工作比較辛苦？」示意圖／ingimage

每個行業都有它的辛苦之處，日前一名網友就好奇「老師一週20幾節課，跟台積電工程師哪個比較操勞？」網友看法不一，有人認為老師備課時間久，花費心力較大，有人則認為台積電比較累，指出「要穿無塵衣、一直打程式碼、輪班」。

一名網友在PTT發文表示，最近他擔任老師的朋友課表出爐，一週要上20幾節課，每天都在喊累，反觀另一位朋友是台積電工程師，每天早上9點上班，到晚上9點下班，卻越做越開心，讓他好奇「老師跟台積電工程師，哪樣工作比較累？」

對此，網友看法不一，有人認為台積電比較累，「當然是台積電，每天都跟肥宅工程師上班很辛苦」、「台積電比較累，但看到薪水會開心」、「台積電比較操」、「輪班很累」、「老師有寒暑假，台積電員工沒有」、「老師又不用穿無塵衣」、「台積電沒有辦法用手機」。

有人則認為老師比較累，「老師備課至少花3倍時間，20幾節課相當於花70小時」、「老師講話要4小時，跟工程師打程式碼4小時相比，老師比較累」、「你下班後還要接電話處理事情嗎？」、「有些家長會要求老師給Line，要他們無限加班，當老師不能正常上下班，還要被道德綁架」。

台積電 薪水 PTT

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