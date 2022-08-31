台積電人資狂邀「不用輪班」職缺 面試官回1句她氣炸

現在科技業超夯，尤其台積電更是新鮮人的首選公司，但知名的「輪班文化」也讓許多人卻步，擔憂生活品質下降。日前就有一名女網友表示，她不斷收到台積電人資的面試邀請，並承諾「可以不輪班，工時只要8小時，週休二日」，等到她面試時，面試人員則表示「要做二休二、輪班」，並指出「妳可能聽錯了」，讓她氣得PO文抱怨。

一名女網友在Dcard發文表示，最近台積電8廠人資一直打給她，並留言「有份技術員職缺，很符合妳的要求」，但她印象中台積電作業員要輪班，而且還是做二休二，她的理想職缺則是「不輪班，工時8小時」的類型。

直到某天，剛好接到人資的電話，原PO提出自己的訴求後，對方說有這種類型的工作，因此她特地請假去視訊面試，沒想到台積電3廠的人告訴她「這份工作是做二休二，而且需要輪班」，就在原PO回應「我之前聽到8廠的人資說是週休二日」，3廠的人資卻回應「可能是妳聽錯了」，讓她氣得直呼「千錯萬錯都是我的錯？」

對此，專業網友認為「這是人資在做業績」，指出「很明顯就人資在做業績而已」、「人資在做業績，妳就是苦主」、「妳是被人資騙去衝業績的吧，我以前也有遇過這種事情，明明我的條件不符，人資也跟我說沒關係，面試時才被主管說幹嘛還來應徵？」、「人資為了業績，什麼話都說得出來」。

還有人點出事實，「作業員不可能不輪班，雖然有些傳產不用，但薪水會很低」、「作業員怎麼可能那麼爽」、「作業員的性質很難不輪班」、「對台積電來說，技術員就是免洗筷，你不做一堆人搶著做」。