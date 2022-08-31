被列為黑名單就慘了？ 網曝：台積電人資權力超大

許多求職者在面試時，第一關要與人資面談，確保求職者符合公司要求的條件，不過日前有位網友指出，朋友離開原公司後，因為被人資列為黑名單，結果連主管想延攬朋友復職，都被人資拒絕，事後他好奇「人資的影響力有多大？」就有網友舉例透露「台積電人資很大，第一關就黑名單面試者」。

一名網友在PTT發文表示，最近跟朋友聊天得知，對方被原公司人資列為黑名單，但最近原本的主管想要找他復職，也明確列出朋友復職後，會對公司帶來多少績效跟幫助，沒想到錄取名單一送上去，就被人資冷處理，而且連對談機會都沒有，導致最後破局。對此，原PO好奇「人資的權力這麼大嗎？」

文章曝光後，引來網友討論，有人認為「很多公司人資一旦否決，用人單位主管也不敢吭聲」、「外商的人資很大，有些權力大過任用單位」、「外商的人資權力很大，但不任用應該要有理由，可以雙方談看看各自堅持的點在哪」、「有些集團就是離職後永不錄用，系統就可以篩選出來了」、「台積電人資很大，第一關就黑名單面試者」。

不過，也有人不認同，直言「我以為現在人很難找，企業比較喜歡離職後回來的」、「其實現在越來越多企業喜歡重回公司的員工，但前提是對方要擁有公司所需的技能，回鍋員工好處超多，包含熟悉公司文化，不用重新教導，還有在外面的經歷，能提供原公司沒有的教育訓練，更能了解競爭對手目前的狀況」。