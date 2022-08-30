沒配股分紅...他諷太年輕考上公務員會「落後一生」 過來人點出真正關鍵

公務員被視為「鐵飯碗」，因為工作穩定、有正常上下班時間，每年都吸引許多民眾報考。不過，近日一名網友卻直言「太年輕進入公職會落後一生」，並分享自己的好朋友去年考上公職，進去才發現「比上市櫃公司差一大截」，不僅沒有配股、分紅，起薪還是基本薪，要等一年後轉成正式才有完整考績和績效獎金，他呼籲年輕人第一份工作要當起薪高的上市櫃員工，而不是待在公職體系落後於人。貼文一出，引發熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，他一退伍就去上市櫃傳產從事作業員，一開始底薪26K，漸漸在公司步入正軌，短短三年間就升採購部，公司有額外股票分紅、每個月信託持股，如果有加班還能多領1萬多加班費，年終至少3個月起跳，現年26歲的他簽了一戶總價近1000萬的預售屋，完全不後悔當初的選擇。

反觀他的同學去年考上公職，原本以為日子會更好，沒想到起薪是基本薪，要等一年後轉成正式才有完整考績和績效獎金，而且要看受訓成績，可能被分配到偏遠單位。原PO認為，公職有落榜和起薪不高的風險，呼籲年輕人第一份工作應該從起薪高的上市櫃員工做起，而不是待在公職體系落後於人，「一個做上市上櫃生技公司門市服務員，底薪2萬8股票分紅加年終20個月，高普考2.5個月年終國營最高4.4，你們要做多久才能到上市櫃民營企業的起點？」

貼文一出，馬上引發討論，多數網友不認同原PO想法，指出每個人對職涯規畫本來就不一樣，看事情要從多個角度思考，而不是由主觀意識判斷，「你管人家，要比永遠比不完，某個科技新貴也覺得你落後一生 」、「誰可以做比較久還不知道呢」、「公職穩定加薪，你連能不能穩定做到退休都難說」。

一名國營事業員工則認為，如果原PO要比較薪資年終，永遠比不完，一個人要提升薪水的關鍵不在於他是否為公職或民營企業員工，而是取決於個人要不要拚，「你不拚，你（薪水）天花板就在那邊」，至於怎麼拚法，當然就是經歷無數次考試，就像每個人在不同階段會想拚頂尖大學的電資碩、拚國營事業聯招、拚地方特考高普考、拚公股行庫考試等。

該名國營事業的員工表示，在台灣，一些金字塔頂端職業像是機師、醫牙等，也是通過考試一步步走來，想要薪水比一般人高，「你終究要考試，早考或晚考差別而已，當然越早考越好！」