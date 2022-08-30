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他怨年薪70萬工作招嘸新血！過來人一看職業 搖頭曝「4大血淚真相」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自稱營造業副主任的男網友表示，不僅工地請不到人，就連辦公室吹冷氣的職缺也空出一大堆。 示意圖／ingimage
一名自稱營造業副主任的男網友表示，不僅工地請不到人，就連辦公室吹冷氣的職缺也空出一大堆。 示意圖／ingimage

營造業屬於苦力活，不少行業缺工嚴重，紛紛感嘆年輕人不願投入。一名男網友自稱營造業副主任，入行2年半年薪約70萬，透露新鮮人不僅起薪保障4萬，日薪少說2500元起跳，「拜託一下有沒有新鮮人願意投入，已經做到快暴斃了」，引發熱議。

原PO在Dcard上以「工作薪水少？找不到工作？營造業歡迎你」為題，表示目前營造業的現況已經缺工到即便不是相關科系、沒有相關經驗，「只要你有手有腳，在營造業都找得到工作做」。不僅做工人的日薪至少2500起跳，「如果你想坐辦公室吹冷氣的職缺也是一大堆，只要會用EXCEL算數量就可以，起薪也至少35k起跳」。

原PO不忘呼籲年輕人「你們不願意曬太陽，不願意付出體力，再來那邊叫說甚麼薪水太低找不到工作」、「拜託一下有沒有新鮮人願意投入，已經做到快暴斃了，不限男女不限種族」。

貼文一出，不少網友吐槽說「這天氣不是凡人受得了的」、「年薪才70萬？會有人想投入嗎？」、「有人去錢就少了」、「現場環境真的不OK， 好幾位學長轉職科技業」、「我是身障，也找不到工作呀！ 怎麼辦」。

一名自稱曾在建築場當助理工程師的內行網友指出，「營造業沒人想去有一部分是營造廠內部問題，本人剛畢業就進去營造業工作一年，發現很多不合理的制度，最後心涼轉考公職去坐辦公室」，並整理出4點問題如下：

第一、窗口對接問題：照理說師傅或工頭的第一對應窗口要對該棟主任，但是我在工地，很多師傅或工頭都直接找所長，然後所長再下指令給師傅或工頭卻沒知會我，之後巡場發現做錯，所長還會推卸責任說我不認真。

第二、師傅跟工班很看不起新人：這部分很看人，有些師傅做事就是心情大於對錯。

第三、職位分工不均：我是助理工程師，可以把我當成主任工程師，但至少給我權限做事吧？要你負責一棟大樓，但是事事綁住手腳。

第四、在人力吃緊狀況下，美其名說同進退，一起加班，最後總是我一個人做全部事，主管打著加班卡在公務所跟廠商喝酒。

更直言「工作環境已經很熱很髒了，制度上與主管品質再不改善，很難有人會投入這行的」。

Dcard

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