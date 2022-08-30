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提離職老鳥突然對她超好 網曝實情：沒人分擔工作
上班族面對職場壓力時，可能會考慮辭職來解決，日前就有一名網友表示，自己工作3個月以來承受了職場霸凌，身心飽受煎熬的情況下，遞出了辭職信，沒想到平常欺負她的老鳥馬上「態度轉變」，對她百般照顧，讓她疑惑「這是什麼意思？」
一名網友在Dcard發文表示，她在6月中到職，經過快3個月的工作時間，每天都受到老鳥的職場霸凌，就在身心飽受煎熬之際，於上週提了離職，結果沒想到老鳥聽說她要離職後，態度馬上轉變，對她「百般照顧」，還讓她一度產生「後悔離職」的感覺，讓她不解「老鳥這樣的轉變，是什麼意思？」
對此，網友解答「因為老鳥怕沒人一起分擔事情」、「他不希望妳離開，這樣沒人分擔工作，如果妳又留下，他們態度就會180度大轉」、「我也是提離職後，同事突然變很友善」、「也可能是怕妳到人資那邊說」、「他們覺得沒有傭人可以欺負和使喚了」、「有可能怕妳離職後報復他們」、「因為現在人很難找」。
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