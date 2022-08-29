文組新鮮人炫耀「月領3萬8、年薪60萬」 遭網酸：跟爛的比

聯合新聞網／ 綜合報導
職場工作示意圖。圖／ingimage
職場工作示意圖。圖／ingimage

各行各業薪資不一，尤其大學文、理組畢業後的新鮮人起薪更是差距明顯。Dcard有網友表示，自己身為文組畢業，獲得起薪3萬8的工作，與周圍友人討論過後才發現，原來文組畢業後第一份工作薪水3萬8算不錯，此舉卻引發廣大網友熱議。

原PO表示，畢業前沒有目標，很苦惱自己要做什麼，只求不要領最低薪資就好，之後找到一份行政工作，公司是上市上櫃公司，底薪3萬8左右，有年終、沒有獎金，工作8小時，偶爾加班30分鐘，週休二日，年薪換算是60萬。

他補充說明，後來跟幾個朋友討論才知道，自己文組畢業，第一份工作有3萬8其實算不錯了！雖然比起理組畢業的新鮮人5、6萬起跳，遜色很多，後來才發現好多文組的人領不到3萬，才發現自己的薪水原來那麼高。

有網友表示，各行各業薪資比上不足比下有餘，也提醒原PO發這種文要有「被酸」的心理準備，因為多的是看不得別人好，或是自己領高薪，就瞧不起薪水比自己低的人，同時也恭喜原PO文組學士剛畢業能找到待遇不錯的工作。

其他網友紛紛留言表示，「爛的只會跟爛的比」、「領3萬8還領到有優越感了欸」、「文組第一份工作，薪水5萬2，不含年終，我都不敢告訴別人怕丟臉了」、「建議刪文，留著你也得不到你想要看到的回應留言」、「年薪60出來炫耀真的微尷尬」、「原po應該是指，非理組、非頂大、非碩士的話，感覺38k還不錯的意思吧」。

文組 Dcard 薪資

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