每周寄10封email、信中只有「恭喜你」3個字⋯他就建立龐大人脈網？

摘要 1.如果有成就是靠身邊的成功者，不是因為自己的才能或人格特質，通常就很難持久。 2.建立成功人際網絡的關鍵，是刻意加入1、2個組織，參與、投入組織活動，人們越信任你，就越容易與你合作、與你做生意。 3.當你因為周圍人的尊重而達到頂點位置，那是因為你有計畫和目標，而非只是幸運。文末提供建立人際關係的「7個行動練習」，一起練習吧！

成功的人是因為成功才遇到其他成功的人？還是他們遇到成功的人之後，自己也成功了？人們常誤以為身邊圍繞很多有成就的人，就能從他們身上得到很多知識、意見和資源，但成果只要不是出於自己的成就、才能或人格，通常很難持久。

讚美的力量比想得更偉大

你需要知道「間接作用法則」（The Law of Indirect Efforts），意思是說，絕大多數時候，你只會間接得到好處，而不是直接獲益。如果企圖要別人幫助你或與你合作，只會讓自己看來像傻瓜，還會把別人嚇跑。可是如果你運用間接作用法則，就會有驚人的效果。

我認識一個很成功的生意人，多年來一直習慣每週發10封電子信件給他認識的人，內容只有一句話：「恭喜你！」這些年來，他建立了龐大的人際網絡，結交很多尊敬、喜歡他的人。

大家一直很驚訝他怎麼會知道其他人做了什麼事，而且還特地寄信道賀。但其實，他根本不知道那些人在做什麼，只知道每個人每天、每週都在做些事情，當你發信向他們賀喜時，他們會自動把這封信跟自己剛完成的事聯想在一起。不論是對方最近做出的決定，還是對方的穿著，都可以找到他們值得被讚美或恭喜的事。

參與組織協會活動

我的一個好朋友希薇．比金（Sylvie Begin）從渥太華搬家到聖地牙哥。她剛到的時候誰也不認識，但幾個月內她就成了最活躍、最受歡迎的人之一，她是怎麼做到的？

她初到新地方時，立即加入當地的協會或組織，全心全意為小組活動付出。由於很少人這樣做，她很快就得到重要地位、得到組織中的關鍵人物認可和尊重。她因為提供幫助而被認識，機會也開始流向她，她得到許多人物的支持，幾個月就超過其他人用許多年才得到的成就。

建立成功人際網絡的關鍵，就是刻意加入1、2個組織，得到成員的幫助，自己也可以幫助他們，達到私生活或事業上的目標。人們越信任你，就越容易與你合作、與你做生意。

大多數人加入產業協會都只是出席會議，然後打道回府。他們把開會當作社交生活的延伸，而不是事業的一環。你的策略卻不同，一旦加入，不僅要負起基本責任，還要積極投入活動，主動接受額外指派。要不了多久，委員會裡的重要人士就會注意到你，就會贏得他們的信任和尊重。

不過，在加入一個組織前，要仔細研究，弄清楚組織成立的原因和宗旨，找出這個組織在哪些領域最活躍、成功的原因是什麼。其次，研究一下會員名單和委員會結構。確定組織裡的人都是你這個領域領先群倫的前輩，而且他們必須是有能力把你從現有地位提拔的人。只有在你對這個組織所做的事都非常滿意、振奮的時候，再加入它。

建立互惠的人際關係

一個人越喜歡你，你越容易用某種方式影響他，因為感情會扭曲判斷。意思是說，如果有個人真的很喜歡你，他會比較不在乎你或產品的缺點。但換個角度來看，如果他對你持中立態度，或評價負面，無論你說什麼，他都會半信半疑。喜歡你的人越多，為你而開的門就越多。

我看過不少全世界最有錢有勢的企業家都這麼做，他們聽別人說話時總是那麼親切專注，而且總會問：「我幫得上什麼忙嗎？」有時候，他們或許會想到一些可以為你做的事，不過多半一時之間想不出能幫什麼。但當人聽到對方想幫忙，就足以留下愉快的印象了。

「互惠原則」可說是人類最強、最重要的行為動機。如果你為別人做了些事，別人也會想為你做些事，擺脫欠你的感覺。大多數人跟別人打交道時都很講求公平，當你對別人做了件好事，對方就會覺得有義務償還你。一個善意的幫忙會造成兩人之間的平等關係失衡，受惠的人就會找機會平衡這種關係，也會想辦法為你做些好事回報。

人們總是推薦認識、喜歡、信任的人合作，人生成功的關鍵在於建立更多、更好的人際關係，讓更多人了解你、尊重你。你需要做的只是建立廣泛、有影響力的人際網絡。仔細選擇你想增進關係的人和組織，然後全心為他們貢獻。當你因為周圍人的尊重而達到頂點位置時，那是因為你有計畫和目標，而非只是幸運。

7個行動練習

1.列出一張清單，寫出你的產業、社區或國家裡，對你有幫助或你想認識的重要人物。你可以親自拜訪或寫信設法和他們聯絡。

2.設法為別人做些事情，通常這些幫忙都會又回饋到你身上。

3.加入一些組織或協會，認識你想認識的人，也讓他們認識你。

4.做個主動幫忙的人。抓住每個機會自願幫忙別人。養成積極奉獻、不求回報的習慣。

5.慎選你的老闆。你打算一起工作的這個人，對你的生涯發展或工作滿意度會有很大的影響。

6.不斷拓展人際網絡，設法介紹生意給你遇到的人。寫信給他們，寄一本書、一篇新聞連結保持聯絡。

7.在人際關係中全面實行互惠原則，為別人做些事情，如果有人幫了你一些忙，你也同樣幫忙他們，當作回報。

贏家才知道的心想事成祕密：成功者的吸引力法則，讓全宇宙都來幫你

作者： 布萊恩．崔西（Brian Tracy）

譯者： 黃孝如

出版社：商業周刊

出版日期：2022/08/04

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