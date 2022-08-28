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會計助理月薪35K徵不到人 網友見「工作地點」直呼：會有疑慮

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露公司開35K徵會計助理，卻不斷被求職者放鳥。 示意圖／ingimage
原PO透露公司開35K徵會計助理，卻不斷被求職者放鳥。 示意圖／ingimage

隨著生活和經濟壓力日益增加，不少人都嚮往一份「錢多、事少、離家近」的工作。不過一名女網友日前在網路上發文，透露公司開出月薪35K徵會計助理，結果不僅徵不到人，還時常發生被求職者放鳥的狀況，而「工作地點」曝光後，不少人也直呼「難怪沒人敢去！」

日前一名女網友在Dcard上以「3.5萬薪水不好嗎？」為題發文，原PO透露最近公司不斷徵人，不過卻時常發生被求職者放鳥的狀況，有些人前一天電話確認中還說會到職，但當天都沒有出現，甚至是面試時就遲到或放鳥。

原PO認為「守信用」是很基本的，而且會計助理月薪35K，工作時間上午10點到晚上7點，中間休息1小時，也幾乎99％準時下班。不僅如此，這份工作週休二日、見紅就休、勞健保由公司全額負擔，甚至不需要相關經驗。在貼文的最後，原PO提到「徵人好難！是當鋪業，但很安全是真的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「可能當鋪相關工作會讓求職者有疑慮吧，也可能網路上公司面試評價不太好，都會影響求職者面試意願」、「看到條件真的心動一下下，但是看到是當舖真的有點疑慮」、「可能走到門口發現是當鋪，就直接轉頭就走吧」、「當鋪⋯難怪沒人敢去」、「其實很多人對當鋪有誤解，但也別把當鋪妖魔化，雖然大部份的當鋪背景都有黑、白道」。

另外，也有網友提供建議，「我覺得有時候公司徵人的文案也很重要，文案很影響求職者對一間公司遠景的評估，你們的文案寫得很青澀，讓人感覺是一間草創的公司」、「妳要不要把不太加班寫在徵人文的附註」、「可能沒講到年終吧，畢竟會計的職務是可以越跳越大間的公司，福利越跳越好，職位升遷機會」。

最後，也有網友表示，「但我個人覺得不去就直接說，放鳥行為很母湯」、「放鳥真的很沒水準，可以約面試的時候就拒絕」、「面試遲到或放鳥，跟確認後還放鳥真的母湯」、「放鳥真的很扣分」。

當鋪 Dcard 求職

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